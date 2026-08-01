1 Million Circles מחיר היום

מחיר 1 Million Circles (CIRCLES) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CIRCLES ל USD הוא $ 0 לכל CIRCLES.

1 Million Circles כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 29,145, עם היצע במחזור של 944.80M CIRCLES. ב‑24 השעות האחרונות, CIRCLES סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CIRCLES נע ב -- בשעה האחרונה ו +17.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

1 Million Circles (CIRCLES) מידע שוק

שווי שוק $ 29.15K$ 29.15K $ 29.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.15K$ 29.15K $ 29.15K אספקת מחזור 944.80M 944.80M 944.80M אספקה כוללת 944,799,103.058737 944,799,103.058737 944,799,103.058737

שווי השוק הנוכחי של 1 Million Circles הוא $ 29.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CIRCLES הוא 944.80M, עם היצע כולל של 944799103.058737. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.15K.