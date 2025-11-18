1 dog can change your life מחיר היום

מחיר 1 dog can change your life (1DOG) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000528, עם שינוי של 2.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 1DOG ל USD הוא $ 0.00000528 לכל 1DOG.

1 dog can change your life כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,261.75, עם היצע במחזור של 996.49M 1DOG. ב‑24 השעות האחרונות, 1DOG סחר בין $ 0.00000495 (נמוך) ל $ 0.00000547 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00003011, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000495.

ביצועים לטווח קצר, 1DOG נע ב +1.23% בשעה האחרונה ו -32.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

1 dog can change your life (1DOG) מידע שוק

שווי שוק $ 5.26K$ 5.26K $ 5.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.26K$ 5.26K $ 5.26K אספקת מחזור 996.49M 996.49M 996.49M אספקה כוללת 996,491,473.133516 996,491,473.133516 996,491,473.133516

