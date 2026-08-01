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מחיר 1 community can change your life בזמן אמת היום הוא 0 USD.COMMUNITY שווי השוק הוא 40,652 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר COMMUNITY ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר 1 community can change your life בזמן אמת היום הוא 0 USD.COMMUNITY שווי השוק הוא 40,652 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר COMMUNITY ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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1 community can change your life סֵמֶל

1 community can change your life מחיר (COMMUNITY)

לא רשום

1 COMMUNITY ל USDמחיר חי:

$0.00004461
$0.00004461$0.00004461
+7.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
1 community can change your life (COMMUNITY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 04:53:39 (UTC+8)

1 community can change your life מחיר היום

מחיר 1 community can change your life (COMMUNITY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COMMUNITY ל USD הוא $ 0 לכל COMMUNITY.

1 community can change your life כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 40,652, עם היצע במחזור של 912.59M COMMUNITY. ב‑24 השעות האחרונות, COMMUNITY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, COMMUNITY נע ב -0.81% בשעה האחרונה ו +15.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

1 community can change your life (COMMUNITY) מידע שוק

$ 40.65K
$ 40.65K$ 40.65K

--
----

$ 40.65K
$ 40.65K$ 40.65K

912.59M
912.59M 912.59M

912,586,273.785086
912,586,273.785086 912,586,273.785086

שווי השוק הנוכחי של 1 community can change your life הוא $ 40.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COMMUNITY הוא 912.59M, עם היצע כולל של 912586273.785086. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.65K.

1 community can change your life היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.81%

+7.34%

+15.88%

+15.88%

1 community can change your life (COMMUNITY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של 1 community can change your lifeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר של1 community can change your life ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר של1 community can change your life ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של 1 community can change your lifeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+7.34%
30 ימים$ 0+9.88%
60 ימים$ 0-23.47%
90 ימים$ 0--

תחזית מחיר עבור 1 community can change your life

1 community can change your life (COMMUNITY) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של COMMUNITY הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
1 community can change your life (COMMUNITY) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של 1 community can change your life עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
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העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 04:53:39 (UTC+8)

1 community can change your life (COMMUNITY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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