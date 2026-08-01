1 community can change your life מחיר היום

מחיר 1 community can change your life (COMMUNITY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COMMUNITY ל USD הוא $ 0 לכל COMMUNITY.

1 community can change your life כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 40,652, עם היצע במחזור של 912.59M COMMUNITY. ב‑24 השעות האחרונות, COMMUNITY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, COMMUNITY נע ב -0.81% בשעה האחרונה ו +15.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

1 community can change your life (COMMUNITY) מידע שוק

שווי שוק $ 40.65K$ 40.65K $ 40.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.65K$ 40.65K $ 40.65K אספקת מחזור 912.59M 912.59M 912.59M אספקה כוללת 912,586,273.785086 912,586,273.785086 912,586,273.785086

שווי השוק הנוכחי של 1 community can change your life הוא $ 40.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COMMUNITY הוא 912.59M, עם היצע כולל של 912586273.785086. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.65K.