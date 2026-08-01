1 Coin Can Change Your Life מחיר היום

מחיר 1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE ל USD הוא $ 0 לכל 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE.

1 Coin Can Change Your Life כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 553,421, עם היצע במחזור של 999.84M 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE. ב‑24 השעות האחרונות, 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04228821, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE נע ב -0.81% בשעה האחרונה ו +71.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 342.64K.

1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) מידע שוק

שווי שוק $ 553.42K$ 553.42K $ 553.42K נפח (24 שעות) $ 342.64K$ 342.64K $ 342.64K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 552.88K$ 552.88K $ 552.88K אספקת מחזור 999.84M 999.84M 999.84M אספקה כוללת 998,850,065.924752 998,850,065.924752 998,850,065.924752

שווי השוק הנוכחי של 1 Coin Can Change Your Life הוא $ 553.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 342.64K. ההיצע במחזור של 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE הוא 999.84M, עם היצע כולל של 998850065.924752. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 552.88K.