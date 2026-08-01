0xMarkets מחיר היום

מחיר 0xMarkets (SN35) בזמן אמת היום הוא $ 0.482656, עם שינוי של 3.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN35 ל USD הוא $ 0.482656 לכל SN35.

0xMarkets כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,681,208, עם היצע במחזור של 5.56M SN35. ב‑24 השעות האחרונות, SN35 סחר בין $ 0.471399 (נמוך) ל $ 0.496623 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 7.18, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00894457.

ביצועים לטווח קצר, SN35 נע ב -0.28% בשעה האחרונה ו -16.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 33.30K.

0xMarkets (SN35) מידע שוק

שווי שוק $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M נפח (24 שעות) $ 33.30K$ 33.30K $ 33.30K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M אספקת מחזור 5.56M 5.56M 5.56M אספקה כוללת 5,555,264.009626991 5,555,264.009626991 5,555,264.009626991

שווי השוק הנוכחי של 0xMarkets הוא $ 2.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 33.30K. ההיצע במחזור של SN35 הוא 5.56M, עם היצע כולל של 5555264.009626991. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.68M.