0xCoral מחיר היום

מחיר 0xCoral (0XCORAL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 14.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 0XCORAL ל USD הוא $ 0 לכל 0XCORAL.

0xCoral כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 56,990, עם היצע במחזור של 93.04B 0XCORAL. ב‑24 השעות האחרונות, 0XCORAL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 0XCORAL נע ב -8.56% בשעה האחרונה ו +48.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

0xCoral (0XCORAL) מידע שוק

שווי שוק $ 56.99K$ 56.99K $ 56.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 56.99K$ 56.99K $ 56.99K אספקת מחזור 93.04B 93.04B 93.04B אספקה כוללת 93,040,000,000.00003 93,040,000,000.00003 93,040,000,000.00003

שווי השוק הנוכחי של 0xCoral הוא $ 56.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 0XCORAL הוא 93.04B, עם היצע כולל של 93040000000.00003. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 56.99K.