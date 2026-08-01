0xAgentEVE מחיר היום

מחיר 0xAgentEVE (EVE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.84% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EVE ל USD הוא $ 0 לכל EVE.

0xAgentEVE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 49,497, עם היצע במחזור של 100.00B EVE. ב‑24 השעות האחרונות, EVE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, EVE נע ב -0.53% בשעה האחרונה ו +15.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

0xAgentEVE (EVE) מידע שוק

שווי שוק $ 49.50K$ 49.50K $ 49.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 49.50K$ 49.50K $ 49.50K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של 0xAgentEVE הוא $ 49.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EVE הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.50K.