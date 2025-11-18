01111010011110000110001001110100 מחיר היום

מחיר 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) בזמן אמת היום הוא $ 0.00127998, עם שינוי של 4.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 01111010011110000110001001110100 ל USD הוא $ 0.00127998 לכל 01111010011110000110001001110100.

01111010011110000110001001110100 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,279,971, עם היצע במחזור של 1.00B 01111010011110000110001001110100. ב‑24 השעות האחרונות, 01111010011110000110001001110100 סחר בין $ 0.00100321 (נמוך) ל $ 0.00134551 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01755527, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 01111010011110000110001001110100 נע ב +2.09% בשעה האחרונה ו -45.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) מידע שוק

שווי שוק $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

