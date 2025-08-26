0 Knowledge Network (0KN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.00319787
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) --
שינוי מחיר (1D) -5.21%
שינוי מחיר (7D) +2.20%

0 Knowledge Network (0KN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, 0KN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 0KNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00319787, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 0KN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

0 Knowledge Network (0KN) מידע שוק

שווי שוק $ 58.69K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 73.47K
אספקת מחזור 7.99B
אספקה כוללת 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של 0 Knowledge Network הוא $ 58.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 0KN הוא 7.99B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 73.47K.