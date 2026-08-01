All on Binance מחיר היום

מחיר All on Binance (币有) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.003155, עם שינוי של 4.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 币有 ל ILS הוא ₪ 0.003155 לכל 币有.

All on Binance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- 币有. ב‑24 השעות האחרונות, 币有 סחר בין ₪ 0.002688 (נמוך) ל ₪ 0.004292 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, 币有 נע ב +0.89% בשעה האחרונה ו -39.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 69.62K.

All on Binance (币有) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 69.62K₪ 69.62K ₪ 69.62K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 3.16M₪ 3.16M ₪ 3.16M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של All on Binance הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 69.62K. ההיצע במחזור של 币有 הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 3.16M.