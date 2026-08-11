Binance Life (币安人生) ניתוח טכני היום
דף Binance Life הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של 币安人生 מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Binance Life למטה.
Binance Life (币安人生) שינוי מחיר
|מחיר נוכחי
|24 שעות
|7 ימים
|30 ימים
|90 ימים
|$0.46917
|--
|+0.07%
|-22.49%
|+10.77%
Binance Life זרימת הון
זרימת נטו פנימה币安人生USDT מחיר
|היסטוריה
|זרימת נטו פנימה
|מחיר
|2026-08-21
|$0.14 M
|0.47
|2026-08-20
|$0.71 M
|0.47
|2026-08-19
|-$0.23 M
|0.43
|2026-08-18
|-$0.16 M
|0.47
|2026-08-17
|-$0.37 M
|0.47
הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.
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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
$0.46917
$0.46917$0.46917
-0.26%
178.97K (USDT)
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