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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Binance Life, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Binance Life, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Binance Life (币安人生) ניתוח טכני היום

Binance Life (币安人生) ניתוח טכני היום

דף Binance Life הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של 币安人生 מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Binance Life למטה.

Binance Life (币安人生) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.46917--+0.07%-22.49%+10.77%
למידע נוסף על Binance Life מחיר

Binance Life זרימת הון

זרימת נטו פנימה币安人生USDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.14 M0.47
2026-08-20$0.71 M0.47
2026-08-19-$0.23 M0.43
2026-08-18-$0.16 M0.47
2026-08-17-$0.37 M0.47

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Binance Life

סחור ב Binance Life (币安人生) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Binance Life מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDT币安人生
$0.46917
$0.46917$0.46917
-0.26%
178.97K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

币安人生-ל-USD מחשבון

סְכוּם

币安人生
币安人生
USD
USD

1 币安人生 = 0.46917 USD

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