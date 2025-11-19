Yara AI (YARA) תחזית מחיר (USD)

קבל Yara AI תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה YARA יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות YARA

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Yara AI % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Yara AI תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Yara AI (YARA) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Yara AI ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2025. Yara AI (YARA) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Yara AI ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2026. Yara AI (YARA) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של YARA הוא $ 0 עם 10.25% שיעור צמיחה. Yara AI (YARA) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של YARA הוא $ 0 עם 15.76% שיעור צמיחה. Yara AI (YARA) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של YARA הוא $ 0 עם 21.55% שיעור צמיחה. Yara AI (YARA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של YARA הוא $ 0 עם 27.63% שיעור צמיחה. Yara AI (YARA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Yara AI עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. Yara AI (YARA) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Yara AI עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% הצג עוד לטווח קצר Yara AI תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0 0.41% Yara AI (YARA) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורYARAב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Yara AI (YARA) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורYARA , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Yara AI (YARA) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורYARA , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Yara AI (YARA) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורYARA הוא $0 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Yara AI מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 118.24K$ 118.24K $ 118.24K אספקת מחזור 783.24M 783.24M 783.24M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר YARA העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, YARA יש כמות במעגל של 783.24M ושווי שוק כולל של $ 118.24K. צפה YARA במחיר חי

Yara AI מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בYara AIדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלYara AI הוא 0USD. היצע במחזור של Yara AI(YARA) הוא 783.24M YARA , מה שמעניק לו שווי שוק של $118,243 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 12.02% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -50.90% $ 0 $ 0.000308 $ 0.000119

30 ימים -16.46% $ 0 $ 0.000308 $ 0.000119 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Yara AI הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 12.02% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Yara AI נסחר בשיא של $0.000308 ושפל של $0.000119 . נרשם שינוי במחיר של -50.90% . מגמה אחרונה זו מציגה אתYARA הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Yara AI חווה -16.46% שינוי, המשקף בערך $0 לערכו. זה מצביע על כך ש YARA עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Yara AI (YARA) מודול חיזוי מחיר עובד? Yara AI מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של YARAעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךYara AI לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של YARA , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Yara AI. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלYARA . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלYARA כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Yara AI.

מדוע YARA חיזוי מחירים חשוב?

YARA תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם YARA כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, YARA ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של YARA בחודש הבא? על פי Yara AI (YARA) כלי תחזית המחירים, המחיר YARA הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 YARA בשנת 2026? המחיר של 1 Yara AI (YARA) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, YARA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של YARA בשנת 2027? Yara AI (YARA) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 YARA עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של YARA בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Yara AI (YARA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של YARA בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Yara AI (YARA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 YARA בשנת 2030? המחיר של 1 Yara AI (YARA) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, YARA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי YARA תחזית המחיר בשנת 2040? Yara AI (YARA) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 YARA עד שנת 2040. הירשם עכשיו