הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Xpedition % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Xpedition תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Xpedition (XPED) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Xpedition ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.020075 בשנת 2025. Xpedition (XPED) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Xpedition ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.021079 בשנת 2026. Xpedition (XPED) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של XPED הוא $ 0.022133 עם 10.25% שיעור צמיחה. Xpedition (XPED) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של XPED הוא $ 0.023240 עם 15.76% שיעור צמיחה. Xpedition (XPED) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של XPED הוא $ 0.024402 עם 21.55% שיעור צמיחה. Xpedition (XPED) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של XPED הוא $ 0.025622 עם 27.63% שיעור צמיחה. Xpedition (XPED) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Xpedition עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.041736. Xpedition (XPED) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Xpedition עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.067984. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.020075 0.00%

2040 $ 0.041736 107.89% הצג עוד לטווח קצר Xpedition תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.020075 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.020078 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.020095 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.020158 0.41% Xpedition (XPED) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורXPEDב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.020075 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Xpedition (XPED) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורXPED , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.020078 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Xpedition (XPED) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורXPED , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.020095 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Xpedition (XPED) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורXPED הוא $0.020158 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Xpedition מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 3.52M$ 3.52M $ 3.52M אספקת מחזור 175.51M 175.51M 175.51M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר XPED העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, XPED יש כמות במעגל של 175.51M ושווי שוק כולל של $ 3.52M. צפה XPED במחיר חי

Xpedition מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בXpeditionדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלXpedition הוא 0.020075USD. היצע במחזור של Xpedition(XPED) הוא 175.51M XPED , מה שמעניק לו שווי שוק של $3,523,440 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -0.04% $ -0.000009 $ 0.023298 $ 0.020074

30 ימים -13.83% $ -0.002778 $ 0.023298 $ 0.020074 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Xpedition הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Xpedition נסחר בשיא של $0.023298 ושפל של $0.020074 . נרשם שינוי במחיר של -0.04% . מגמה אחרונה זו מציגה אתXPED הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Xpedition חווה -13.83% שינוי, המשקף בערך $-0.002778 לערכו. זה מצביע על כך ש XPED עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Xpedition (XPED) מודול חיזוי מחיר עובד? Xpedition מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של XPEDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךXpedition לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של XPED , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Xpedition. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלXPED . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלXPED כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Xpedition.

מדוע XPED חיזוי מחירים חשוב?

XPED תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם XPED כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, XPED ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של XPED בחודש הבא? על פי Xpedition (XPED) כלי תחזית המחירים, המחיר XPED הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 XPED בשנת 2026? המחיר של 1 Xpedition (XPED) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, XPED יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של XPED בשנת 2027? Xpedition (XPED) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 XPED עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של XPED בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Xpedition (XPED) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של XPED בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Xpedition (XPED) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 XPED בשנת 2030? המחיר של 1 Xpedition (XPED) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, XPED יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי XPED תחזית המחיר בשנת 2040? Xpedition (XPED) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 XPED עד שנת 2040.