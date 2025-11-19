בורסת MEXC / תחזית מחיר קריפטו / Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) /

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Wrapped Parasail Staked PEAQ % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Wrapped Parasail Staked PEAQ תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Wrapped Parasail Staked PEAQ ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.050484 בשנת 2025. Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Wrapped Parasail Staked PEAQ ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.053008 בשנת 2026. Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של WSTPEAQ הוא $ 0.055658 עם 10.25% שיעור צמיחה. Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של WSTPEAQ הוא $ 0.058441 עם 15.76% שיעור צמיחה. Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של WSTPEAQ הוא $ 0.061363 עם 21.55% שיעור צמיחה. Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של WSTPEAQ הוא $ 0.064431 עם 27.63% שיעור צמיחה. Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Wrapped Parasail Staked PEAQ עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.104952. Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Wrapped Parasail Staked PEAQ עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.170956. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.050484 0.00%

2026 $ 0.053008 5.00%

2027 $ 0.055658 10.25%

2028 $ 0.058441 15.76%

2029 $ 0.061363 21.55%

2030 $ 0.064431 27.63%

2031 $ 0.067653 34.01%

2032 $ 0.071036 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.074587 47.75%

2034 $ 0.078317 55.13%

2035 $ 0.082233 62.89%

2036 $ 0.086344 71.03%

2037 $ 0.090662 79.59%

2038 $ 0.095195 88.56%

2039 $ 0.099954 97.99%

2040 $ 0.104952 107.89% הצג עוד לטווח קצר Wrapped Parasail Staked PEAQ תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.050484 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.050490 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.050532 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.050691 0.41% Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורWSTPEAQב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.050484 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורWSTPEAQ , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.050490 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורWSTPEAQ , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.050532 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורWSTPEAQ הוא $0.050691 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Wrapped Parasail Staked PEAQ מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 22.06K$ 22.06K $ 22.06K אספקת מחזור 436.97K 436.97K 436.97K נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר WSTPEAQ העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, WSTPEAQ יש כמות במעגל של 436.97K ושווי שוק כולל של $ 22.06K. צפה WSTPEAQ במחיר חי

Wrapped Parasail Staked PEAQ מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בWrapped Parasail Staked PEAQדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלWrapped Parasail Staked PEAQ הוא 0.050484USD. היצע במחזור של Wrapped Parasail Staked PEAQ(WSTPEAQ) הוא 436.97K WSTPEAQ , מה שמעניק לו שווי שוק של $22,060 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.91% $ -0.000463 $ 0.051737 $ 0.050484

7 ימים -26.75% $ -0.013506 $ 0.084145 $ 0.050484

30 ימים -41.25% $ -0.020826 $ 0.084145 $ 0.050484 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Wrapped Parasail Staked PEAQ הראה תנועת מחירים של $-0.000463 , המשקפת -0.91% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Wrapped Parasail Staked PEAQ נסחר בשיא של $0.084145 ושפל של $0.050484 . נרשם שינוי במחיר של -26.75% . מגמה אחרונה זו מציגה אתWSTPEAQ הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Wrapped Parasail Staked PEAQ חווה -41.25% שינוי, המשקף בערך $-0.020826 לערכו. זה מצביע על כך ש WSTPEAQ עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) מודול חיזוי מחיר עובד? Wrapped Parasail Staked PEAQ מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של WSTPEAQעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךWrapped Parasail Staked PEAQ לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של WSTPEAQ , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Wrapped Parasail Staked PEAQ. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלWSTPEAQ . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלWSTPEAQ כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Wrapped Parasail Staked PEAQ.

מדוע WSTPEAQ חיזוי מחירים חשוב?

WSTPEAQ תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם WSTPEAQ כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, WSTPEAQ ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של WSTPEAQ בחודש הבא? על פי Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) כלי תחזית המחירים, המחיר WSTPEAQ הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 WSTPEAQ בשנת 2026? המחיר של 1 Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, WSTPEAQ יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של WSTPEAQ בשנת 2027? Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 WSTPEAQ עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של WSTPEAQ בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של WSTPEAQ בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 WSTPEAQ בשנת 2030? המחיר של 1 Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, WSTPEAQ יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי WSTPEAQ תחזית המחיר בשנת 2040? Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 WSTPEAQ עד שנת 2040. הירשם עכשיו