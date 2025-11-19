Wrapped HSK (WHSK) תחזית מחיר (USD)

קבל Wrapped HSK תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה WHSK יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Wrapped HSK
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Wrapped HSK חיזוי מחיר
--
----
0.00%
USD
מַמָשִׁי
נְבוּאָה
Wrapped HSK תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Wrapped HSK (WHSK) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Wrapped HSK ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.289214 בשנת 2025.

Wrapped HSK (WHSK) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Wrapped HSK ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.303674 בשנת 2026.

Wrapped HSK (WHSK) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של WHSK הוא $ 0.318858 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Wrapped HSK (WHSK) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של WHSK הוא $ 0.334801 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Wrapped HSK (WHSK) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של WHSK הוא $ 0.351541 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Wrapped HSK (WHSK) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של WHSK הוא $ 0.369118 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Wrapped HSK (WHSK) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Wrapped HSK עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.601255.

Wrapped HSK (WHSK) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Wrapped HSK עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.979381.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 0.289214
    0.00%
  • 2026
    $ 0.303674
    5.00%
  • 2027
    $ 0.318858
    10.25%
  • 2028
    $ 0.334801
    15.76%
  • 2029
    $ 0.351541
    21.55%
  • 2030
    $ 0.369118
    27.63%
  • 2031
    $ 0.387574
    34.01%
  • 2032
    $ 0.406953
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 0.427300
    47.75%
  • 2034
    $ 0.448665
    55.13%
  • 2035
    $ 0.471099
    62.89%
  • 2036
    $ 0.494654
    71.03%
  • 2037
    $ 0.519386
    79.59%
  • 2038
    $ 0.545356
    88.56%
  • 2039
    $ 0.572623
    97.99%
  • 2040
    $ 0.601255
    107.89%
הצג עוד

לטווח קצר Wrapped HSK תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 0.289214
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 0.289253
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 0.289491
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 0.290402
    0.41%
Wrapped HSK (WHSK) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורWHSKב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.289214. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Wrapped HSK (WHSK) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורWHSK , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.289253. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Wrapped HSK (WHSK) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורWHSK , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.289491. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Wrapped HSK (WHSK) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורWHSK הוא $0.290402. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Wrapped HSK

--
----

--

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

3.97M
3.97M 3.97M

--
----

--

המחיר WHSK העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות.
בנוסף, WHSK יש כמות במעגל של 3.97M ושווי שוק כולל של $ 1.15M.

Wrapped HSK מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בWrapped HSKדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלWrapped HSK הוא 0.289214USD. היצע במחזור של Wrapped HSK(WHSK) הוא3.97M WHSK , מה שמעניק לו שווי שוק של $1,147,135.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    -2.80%
    $ -0.008359
    $ 0.299276
    $ 0.286626
  • 7 ימים
    -10.44%
    $ -0.030202
    $ 0.341432
    $ 0.285993
  • 30 ימים
    -16.41%
    $ -0.047474
    $ 0.341432
    $ 0.285993
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Wrapped HSK הראה תנועת מחירים של$-0.008359 , המשקפת-2.80% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Wrapped HSK נסחר בשיא של $0.341432 ושפל של $0.285993. נרשם שינוי במחיר של-10.44%. מגמה אחרונה זו מציגה אתWHSK הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Wrapped HSK חווה -16.41%שינוי, המשקף בערך $-0.047474 לערכו. זה מצביע על כך ש WHSK עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Wrapped HSK (WHSK) מודול חיזוי מחיר עובד?

Wrapped HSK מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של WHSKעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךWrapped HSK לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של WHSK , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Wrapped HSK. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלWHSK .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלWHSK כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Wrapped HSK.

מדוע WHSK חיזוי מחירים חשוב?

WHSK תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם WHSK כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, WHSK ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של WHSK בחודש הבא?
על פי Wrapped HSK (WHSK) כלי תחזית המחירים, המחיר WHSK הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 WHSK בשנת 2026?
המחיר של 1 Wrapped HSK (WHSK) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, WHSK יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של WHSK בשנת 2027?
Wrapped HSK (WHSK) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 WHSK עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של WHSK בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Wrapped HSK (WHSK) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של WHSK בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Wrapped HSK (WHSK) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 WHSK בשנת 2030?
המחיר של 1 Wrapped HSK (WHSK) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, WHSK יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי WHSK תחזית המחיר בשנת 2040?
Wrapped HSK (WHSK) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 WHSK עד שנת 2040.
כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.