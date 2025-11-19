בורסת MEXC / תחזית מחיר קריפטו / Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) /

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Wrapped Aave Gnosis GNO % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Wrapped Aave Gnosis GNO תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Wrapped Aave Gnosis GNO ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 130.3 בשנת 2025. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Wrapped Aave Gnosis GNO ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 136.8150 בשנת 2026. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של WAGNOGNO הוא $ 143.6557 עם 10.25% שיעור צמיחה. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של WAGNOGNO הוא $ 150.8385 עם 15.76% שיעור צמיחה. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של WAGNOGNO הוא $ 158.3804 עם 21.55% שיעור צמיחה. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של WAGNOGNO הוא $ 166.2994 עם 27.63% שיעור צמיחה. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Wrapped Aave Gnosis GNO עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 270.8843. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Wrapped Aave Gnosis GNO עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 441.2420. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 130.3 0.00%

2026 $ 136.8150 5.00%

2027 $ 143.6557 10.25%

2028 $ 150.8385 15.76%

2029 $ 158.3804 21.55%

2030 $ 166.2994 27.63%

2031 $ 174.6144 34.01%

2032 $ 183.3451 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 192.5124 47.75%

2034 $ 202.1380 55.13%

2035 $ 212.2449 62.89%

2036 $ 222.8572 71.03%

2037 $ 234.0000 79.59%

2038 $ 245.7000 88.56%

2039 $ 257.9850 97.99%

2040 $ 270.8843 107.89% הצג עוד לטווח קצר Wrapped Aave Gnosis GNO תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 130.3 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 130.3178 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 130.4249 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 130.8354 0.41% Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורWAGNOGNOב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $130.3 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורWAGNOGNO , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $130.3178 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורWAGNOGNO , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $130.4249 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורWAGNOGNO הוא $130.8354 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Wrapped Aave Gnosis GNO מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 103.43K$ 103.43K $ 103.43K אספקת מחזור 793.55 793.55 793.55 נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר WAGNOGNO העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, WAGNOGNO יש כמות במעגל של 793.55 ושווי שוק כולל של $ 103.43K. צפה WAGNOGNO במחיר חי

Wrapped Aave Gnosis GNO מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בWrapped Aave Gnosis GNOדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלWrapped Aave Gnosis GNO הוא 130.3USD. היצע במחזור של Wrapped Aave Gnosis GNO(WAGNOGNO) הוא 793.55 WAGNOGNO , מה שמעניק לו שווי שוק של $103,427 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 1.81% $ 2.31 $ 132.25 $ 122.39

7 ימים 6.10% $ 7.9528 $ 130.1270 $ 114.6327

30 ימים 1.86% $ 2.4292 $ 130.1270 $ 114.6327 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Wrapped Aave Gnosis GNO הראה תנועת מחירים של $2.31 , המשקפת 1.81% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Wrapped Aave Gnosis GNO נסחר בשיא של $130.1270 ושפל של $114.6327 . נרשם שינוי במחיר של 6.10% . מגמה אחרונה זו מציגה אתWAGNOGNO הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Wrapped Aave Gnosis GNO חווה 1.86% שינוי, המשקף בערך $2.4292 לערכו. זה מצביע על כך ש WAGNOGNO עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) מודול חיזוי מחיר עובד? Wrapped Aave Gnosis GNO מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של WAGNOGNOעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךWrapped Aave Gnosis GNO לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של WAGNOGNO , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Wrapped Aave Gnosis GNO. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלWAGNOGNO . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלWAGNOGNO כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Wrapped Aave Gnosis GNO.

מדוע WAGNOGNO חיזוי מחירים חשוב?

WAGNOGNO תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם WAGNOGNO כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, WAGNOGNO ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של WAGNOGNO בחודש הבא? על פי Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) כלי תחזית המחירים, המחיר WAGNOGNO הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 WAGNOGNO בשנת 2026? המחיר של 1 Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, WAGNOGNO יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של WAGNOGNO בשנת 2027? Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 WAGNOGNO עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של WAGNOGNO בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של WAGNOGNO בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 WAGNOGNO בשנת 2030? המחיר של 1 Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, WAGNOGNO יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי WAGNOGNO תחזית המחיר בשנת 2040? Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 WAGNOGNO עד שנת 2040.