בורסת MEXC / תחזית מחיר קריפטו / Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) /

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) תחזית מחיר (USD)

קבל Wrapped Aave Avalanche WAVAX תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה WAAVAWAVAX יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות WAAVAWAVAX

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Wrapped Aave Avalanche WAVAX % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Wrapped Aave Avalanche WAVAX תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Wrapped Aave Avalanche WAVAX ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 15.86 בשנת 2025. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Wrapped Aave Avalanche WAVAX ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 16.653 בשנת 2026. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של WAAVAWAVAX הוא $ 17.4856 עם 10.25% שיעור צמיחה. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של WAAVAWAVAX הוא $ 18.3599 עם 15.76% שיעור צמיחה. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של WAAVAWAVAX הוא $ 19.2779 עם 21.55% שיעור צמיחה. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של WAAVAWAVAX הוא $ 20.2418 עם 27.63% שיעור צמיחה. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Wrapped Aave Avalanche WAVAX עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 32.9718. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Wrapped Aave Avalanche WAVAX עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 53.7075. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 15.86 0.00%

2026 $ 16.653 5.00%

2027 $ 17.4856 10.25%

2028 $ 18.3599 15.76%

2029 $ 19.2779 21.55%

2030 $ 20.2418 27.63%

2031 $ 21.2539 34.01%

2032 $ 22.3166 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 23.4324 47.75%

2034 $ 24.6040 55.13%

2035 $ 25.8342 62.89%

2036 $ 27.1259 71.03%

2037 $ 28.4822 79.59%

2038 $ 29.9063 88.56%

2039 $ 31.4017 97.99%

2040 $ 32.9718 107.89% הצג עוד לטווח קצר Wrapped Aave Avalanche WAVAX תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 15.86 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 15.8621 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 15.8752 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 15.9251 0.41% Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורWAAVAWAVAXב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $15.86 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורWAAVAWAVAX , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $15.8621 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורWAAVAWAVAX , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $15.8752 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורWAAVAWAVAX הוא $15.9251 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Wrapped Aave Avalanche WAVAX מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 48.18K$ 48.18K $ 48.18K אספקת מחזור 3.04K 3.04K 3.04K נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר WAAVAWAVAX העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, WAAVAWAVAX יש כמות במעגל של 3.04K ושווי שוק כולל של $ 48.18K. צפה WAAVAWAVAX במחיר חי

Wrapped Aave Avalanche WAVAX מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בWrapped Aave Avalanche WAVAXדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלWrapped Aave Avalanche WAVAX הוא 15.86USD. היצע במחזור של Wrapped Aave Avalanche WAVAX(WAAVAWAVAX) הוא 3.04K WAAVAWAVAX , מה שמעניק לו שווי שוק של $48,181 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 1.99% $ 0.308824 $ 15.92 $ 15.11

7 ימים -15.72% $ -2.4932 $ 22.0383 $ 15.1695

30 ימים -27.81% $ -4.4107 $ 22.0383 $ 15.1695 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Wrapped Aave Avalanche WAVAX הראה תנועת מחירים של $0.308824 , המשקפת 1.99% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Wrapped Aave Avalanche WAVAX נסחר בשיא של $22.0383 ושפל של $15.1695 . נרשם שינוי במחיר של -15.72% . מגמה אחרונה זו מציגה אתWAAVAWAVAX הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Wrapped Aave Avalanche WAVAX חווה -27.81% שינוי, המשקף בערך $-4.4107 לערכו. זה מצביע על כך ש WAAVAWAVAX עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) מודול חיזוי מחיר עובד? Wrapped Aave Avalanche WAVAX מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של WAAVAWAVAXעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךWrapped Aave Avalanche WAVAX לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של WAAVAWAVAX , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Wrapped Aave Avalanche WAVAX. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלWAAVAWAVAX . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלWAAVAWAVAX כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Wrapped Aave Avalanche WAVAX.

מדוע WAAVAWAVAX חיזוי מחירים חשוב?

WAAVAWAVAX תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם WAAVAWAVAX כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, WAAVAWAVAX ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של WAAVAWAVAX בחודש הבא? על פי Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) כלי תחזית המחירים, המחיר WAAVAWAVAX הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 WAAVAWAVAX בשנת 2026? המחיר של 1 Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, WAAVAWAVAX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של WAAVAWAVAX בשנת 2027? Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 WAAVAWAVAX עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של WAAVAWAVAX בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של WAAVAWAVAX בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 WAAVAWAVAX בשנת 2030? המחיר של 1 Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, WAAVAWAVAX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי WAAVAWAVAX תחזית המחיר בשנת 2040? Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 WAAVAWAVAX עד שנת 2040. הירשם עכשיו