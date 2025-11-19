בורסת MEXC / תחזית מחיר קריפטו / Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) /

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) תחזית מחיר (USD)

קבל Wrapped Aave Avalanche USDT תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה WAAVAUSDT יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Wrapped Aave Avalanche USDT % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Wrapped Aave Avalanche USDT תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Wrapped Aave Avalanche USDT ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.22 בשנת 2025. Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Wrapped Aave Avalanche USDT ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.281 בשנת 2026. Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של WAAVAUSDT הוא $ 1.3450 עם 10.25% שיעור צמיחה. Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של WAAVAUSDT הוא $ 1.4123 עם 15.76% שיעור צמיחה. Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של WAAVAUSDT הוא $ 1.4829 עם 21.55% שיעור צמיחה. Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של WAAVAUSDT הוא $ 1.5570 עם 27.63% שיעור צמיחה. Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Wrapped Aave Avalanche USDT עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.5362. Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Wrapped Aave Avalanche USDT עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 4.1313. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 1.22 0.00%

2026 $ 1.281 5.00%

2027 $ 1.3450 10.25%

2028 $ 1.4123 15.76%

2029 $ 1.4829 21.55%

2030 $ 1.5570 27.63%

2031 $ 1.6349 34.01%

2032 $ 1.7166 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 1.8024 47.75%

2034 $ 1.8926 55.13%

2035 $ 1.9872 62.89%

2036 $ 2.0866 71.03%

2037 $ 2.1909 79.59%

2038 $ 2.3004 88.56%

2039 $ 2.4155 97.99%

2040 $ 2.5362 107.89% הצג עוד לטווח קצר Wrapped Aave Avalanche USDT תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 1.22 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 1.2201 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 1.2211 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 1.2250 0.41% Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורWAAVAUSDTב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $1.22 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורWAAVAUSDT , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $1.2201 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורWAAVAUSDT , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $1.2211 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורWAAVAUSDT הוא $1.2250 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Wrapped Aave Avalanche USDT מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 81.85K$ 81.85K $ 81.85K אספקת מחזור 67.32K 67.32K 67.32K נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר WAAVAUSDT העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, WAAVAUSDT יש כמות במעגל של 67.32K ושווי שוק כולל של $ 81.85K. צפה WAAVAUSDT במחיר חי

Wrapped Aave Avalanche USDT מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בWrapped Aave Avalanche USDTדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלWrapped Aave Avalanche USDT הוא 1.22USD. היצע במחזור של Wrapped Aave Avalanche USDT(WAAVAUSDT) הוא 67.32K WAAVAUSDT , מה שמעניק לו שווי שוק של $81,851 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0 $ 1.22 $ 1.22

7 ימים 0.00% $ 0 $ 1.2158 $ 1.1853

30 ימים 3.09% $ 0.037748 $ 1.2158 $ 1.1853 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Wrapped Aave Avalanche USDT הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Wrapped Aave Avalanche USDT נסחר בשיא של $1.2158 ושפל של $1.1853 . נרשם שינוי במחיר של 0.00% . מגמה אחרונה זו מציגה אתWAAVAUSDT הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Wrapped Aave Avalanche USDT חווה 3.09% שינוי, המשקף בערך $0.037748 לערכו. זה מצביע על כך ש WAAVAUSDT עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) מודול חיזוי מחיר עובד? Wrapped Aave Avalanche USDT מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של WAAVAUSDTעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךWrapped Aave Avalanche USDT לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של WAAVAUSDT , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Wrapped Aave Avalanche USDT. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלWAAVAUSDT . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלWAAVAUSDT כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Wrapped Aave Avalanche USDT.

מדוע WAAVAUSDT חיזוי מחירים חשוב?

WAAVAUSDT תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם WAAVAUSDT כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, WAAVAUSDT ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של WAAVAUSDT בחודש הבא? על פי Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) כלי תחזית המחירים, המחיר WAAVAUSDT הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 WAAVAUSDT בשנת 2026? המחיר של 1 Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, WAAVAUSDT יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של WAAVAUSDT בשנת 2027? Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 WAAVAUSDT עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של WAAVAUSDT בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של WAAVAUSDT בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 WAAVAUSDT בשנת 2030? המחיר של 1 Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, WAAVAUSDT יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי WAAVAUSDT תחזית המחיר בשנת 2040? Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 WAAVAUSDT עד שנת 2040. הירשם עכשיו