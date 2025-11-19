בורסת MEXC / תחזית מחיר קריפטו / Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) /

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) תחזית מחיר (USD)

קבל Wrapped Aave Avalanche USDC תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה WAAVAUSDC יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Wrapped Aave Avalanche USDC % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Wrapped Aave Avalanche USDC תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Wrapped Aave Avalanche USDC ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.2 בשנת 2025. Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Wrapped Aave Avalanche USDC ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.26 בשנת 2026. Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של WAAVAUSDC הוא $ 1.323 עם 10.25% שיעור צמיחה. Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של WAAVAUSDC הוא $ 1.3891 עם 15.76% שיעור צמיחה. Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של WAAVAUSDC הוא $ 1.4586 עם 21.55% שיעור צמיחה. Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של WAAVAUSDC הוא $ 1.5315 עם 27.63% שיעור צמיחה. Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Wrapped Aave Avalanche USDC עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.4947. Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Wrapped Aave Avalanche USDC עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 4.0636. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 1.2 0.00%

2026 $ 1.26 5.00%

2027 $ 1.323 10.25%

2028 $ 1.3891 15.76%

2029 $ 1.4586 21.55%

2030 $ 1.5315 27.63%

2031 $ 1.6081 34.01%

2032 $ 1.6885 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 1.7729 47.75%

2034 $ 1.8615 55.13%

2035 $ 1.9546 62.89%

2036 $ 2.0524 71.03%

2037 $ 2.1550 79.59%

2038 $ 2.2627 88.56%

2039 $ 2.3759 97.99%

2040 $ 2.4947 107.89% הצג עוד לטווח קצר Wrapped Aave Avalanche USDC תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 1.2 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 1.2001 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 1.2011 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 1.2049 0.41% Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורWAAVAUSDCב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $1.2 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורWAAVAUSDC , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $1.2001 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורWAAVAUSDC , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $1.2011 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורWAAVAUSDC הוא $1.2049 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Wrapped Aave Avalanche USDC מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 52.32K$ 52.32K $ 52.32K אספקת מחזור 43.61K 43.61K 43.61K נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר WAAVAUSDC העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, WAAVAUSDC יש כמות במעגל של 43.61K ושווי שוק כולל של $ 52.32K. צפה WAAVAUSDC במחיר חי

Wrapped Aave Avalanche USDC מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בWrapped Aave Avalanche USDCדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלWrapped Aave Avalanche USDC הוא 1.2USD. היצע במחזור של Wrapped Aave Avalanche USDC(WAAVAUSDC) הוא 43.61K WAAVAUSDC , מה שמעניק לו שווי שוק של $52,319 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0 $ 1.2 $ 1.2

7 ימים 0.00% $ 0 $ 1.1997 $ 1.1718

30 ימים 2.36% $ 0.02829 $ 1.1997 $ 1.1718 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Wrapped Aave Avalanche USDC הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Wrapped Aave Avalanche USDC נסחר בשיא של $1.1997 ושפל של $1.1718 . נרשם שינוי במחיר של 0.00% . מגמה אחרונה זו מציגה אתWAAVAUSDC הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Wrapped Aave Avalanche USDC חווה 2.36% שינוי, המשקף בערך $0.02829 לערכו. זה מצביע על כך ש WAAVAUSDC עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) מודול חיזוי מחיר עובד? Wrapped Aave Avalanche USDC מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של WAAVAUSDCעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךWrapped Aave Avalanche USDC לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של WAAVAUSDC , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Wrapped Aave Avalanche USDC. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלWAAVAUSDC . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלWAAVAUSDC כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Wrapped Aave Avalanche USDC.

מדוע WAAVAUSDC חיזוי מחירים חשוב?

WAAVAUSDC תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם WAAVAUSDC כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, WAAVAUSDC ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של WAAVAUSDC בחודש הבא? על פי Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) כלי תחזית המחירים, המחיר WAAVAUSDC הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 WAAVAUSDC בשנת 2026? המחיר של 1 Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, WAAVAUSDC יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של WAAVAUSDC בשנת 2027? Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 WAAVAUSDC עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של WAAVAUSDC בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של WAAVAUSDC בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 WAAVAUSDC בשנת 2030? המחיר של 1 Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, WAAVAUSDC יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי WAAVAUSDC תחזית המחיר בשנת 2040? Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 WAAVAUSDC עד שנת 2040. הירשם עכשיו