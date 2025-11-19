בורסת MEXC / תחזית מחיר קריפטו / Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) /

Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) תחזית מחיר (USD)

קבל Wrapped Aave Avalanche SAVAX תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה WAAVASAVAX יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Wrapped Aave Avalanche SAVAX % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Wrapped Aave Avalanche SAVAX תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Wrapped Aave Avalanche SAVAX ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 18.23 בשנת 2025. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Wrapped Aave Avalanche SAVAX ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 19.1415 בשנת 2026. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של WAAVASAVAX הוא $ 20.0985 עם 10.25% שיעור צמיחה. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של WAAVASAVAX הוא $ 21.1035 עם 15.76% שיעור צמיחה. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של WAAVASAVAX הוא $ 22.1586 עם 21.55% שיעור צמיחה. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של WAAVASAVAX הוא $ 23.2666 עם 27.63% שיעור צמיחה. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Wrapped Aave Avalanche SAVAX עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 37.8988. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Wrapped Aave Avalanche SAVAX עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 61.7332. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 18.23 0.00%

2026 $ 19.1415 5.00%

2027 $ 20.0985 10.25%

2028 $ 21.1035 15.76%

2029 $ 22.1586 21.55%

2030 $ 23.2666 27.63%

2031 $ 24.4299 34.01%

2032 $ 25.6514 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 26.9340 47.75%

2034 $ 28.2807 55.13%

2035 $ 29.6947 62.89%

2036 $ 31.1794 71.03%

2037 $ 32.7384 79.59%

2038 $ 34.3753 88.56%

2039 $ 36.0941 97.99%

2040 $ 37.8988 107.89% הצג עוד לטווח קצר Wrapped Aave Avalanche SAVAX תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 18.23 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 18.2324 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 18.2474 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 18.3049 0.41% Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורWAAVASAVAXב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $18.23 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורWAAVASAVAX , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $18.2324 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורWAAVASAVAX , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $18.2474 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורWAAVASAVAX הוא $18.3049 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Wrapped Aave Avalanche SAVAX מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 102.26K$ 102.26K $ 102.26K אספקת מחזור 5.61K 5.61K 5.61K נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר WAAVASAVAX העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, WAAVASAVAX יש כמות במעגל של 5.61K ושווי שוק כולל של $ 102.26K. צפה WAAVASAVAX במחיר חי

Wrapped Aave Avalanche SAVAX מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בWrapped Aave Avalanche SAVAXדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלWrapped Aave Avalanche SAVAX הוא 18.23USD. היצע במחזור של Wrapped Aave Avalanche SAVAX(WAAVASAVAX) הוא 5.61K WAAVASAVAX , מה שמעניק לו שווי שוק של $102,259 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 1.45% $ 0.261386 $ 18.24 $ 17.34

7 ימים -16.44% $ -2.9970 $ 25.5333 $ 17.4480

30 ימים -28.37% $ -5.1720 $ 25.5333 $ 17.4480 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Wrapped Aave Avalanche SAVAX הראה תנועת מחירים של $0.261386 , המשקפת 1.45% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Wrapped Aave Avalanche SAVAX נסחר בשיא של $25.5333 ושפל של $17.4480 . נרשם שינוי במחיר של -16.44% . מגמה אחרונה זו מציגה אתWAAVASAVAX הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Wrapped Aave Avalanche SAVAX חווה -28.37% שינוי, המשקף בערך $-5.1720 לערכו. זה מצביע על כך ש WAAVASAVAX עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) מודול חיזוי מחיר עובד? Wrapped Aave Avalanche SAVAX מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של WAAVASAVAXעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךWrapped Aave Avalanche SAVAX לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של WAAVASAVAX , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Wrapped Aave Avalanche SAVAX. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלWAAVASAVAX . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלWAAVASAVAX כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Wrapped Aave Avalanche SAVAX.

מדוע WAAVASAVAX חיזוי מחירים חשוב?

WAAVASAVAX תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם WAAVASAVAX כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, WAAVASAVAX ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של WAAVASAVAX בחודש הבא? על פי Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) כלי תחזית המחירים, המחיר WAAVASAVAX הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 WAAVASAVAX בשנת 2026? המחיר של 1 Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, WAAVASAVAX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של WAAVASAVAX בשנת 2027? Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 WAAVASAVAX עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של WAAVASAVAX בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של WAAVASAVAX בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 WAAVASAVAX בשנת 2030? המחיר של 1 Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, WAAVASAVAX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי WAAVASAVAX תחזית המחיר בשנת 2040? Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 WAAVASAVAX עד שנת 2040.