Wonderland TIME (TIME) תחזית מחיר (USD)

קבל Wonderland TIME תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה TIME יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות TIME

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Wonderland TIME % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Wonderland TIME תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Wonderland TIME (TIME) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Wonderland TIME ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.021834 בשנת 2025. Wonderland TIME (TIME) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Wonderland TIME ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.022926 בשנת 2026. Wonderland TIME (TIME) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של TIME הוא $ 0.024072 עם 10.25% שיעור צמיחה. Wonderland TIME (TIME) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של TIME הוא $ 0.025276 עם 15.76% שיעור צמיחה. Wonderland TIME (TIME) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של TIME הוא $ 0.026540 עם 21.55% שיעור צמיחה. Wonderland TIME (TIME) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של TIME הוא $ 0.027867 עם 27.63% שיעור צמיחה. Wonderland TIME (TIME) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Wonderland TIME עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.045393. Wonderland TIME (TIME) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Wonderland TIME עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.073940. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.021834 0.00%

2026 $ 0.022926 5.00%

2027 $ 0.024072 10.25%

2028 $ 0.025276 15.76%

2029 $ 0.026540 21.55%

2030 $ 0.027867 27.63%

2031 $ 0.029260 34.01%

2032 $ 0.030723 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.032260 47.75%

2034 $ 0.033873 55.13%

2035 $ 0.035566 62.89%

2036 $ 0.037345 71.03%

2037 $ 0.039212 79.59%

2038 $ 0.041172 88.56%

2039 $ 0.043231 97.99%

2040 $ 0.045393 107.89% הצג עוד לטווח קצר Wonderland TIME תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.021834 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.021837 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.021855 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.021924 0.41% Wonderland TIME (TIME) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורTIMEב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.021834 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Wonderland TIME (TIME) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורTIME , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.021837 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Wonderland TIME (TIME) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורTIME , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.021855 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Wonderland TIME (TIME) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורTIME הוא $0.021924 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Wonderland TIME מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 19.66K$ 19.66K $ 19.66K אספקת מחזור 900.26K 900.26K 900.26K נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר TIME העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, TIME יש כמות במעגל של 900.26K ושווי שוק כולל של $ 19.66K. צפה TIME במחיר חי

Wonderland TIME מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בWonderland TIMEדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלWonderland TIME הוא 0.021834USD. היצע במחזור של Wonderland TIME(TIME) הוא 900.26K TIME , מה שמעניק לו שווי שוק של $19,656.99 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 2.66% $ 0.000566 $ 0.021975 $ 0.020965

7 ימים -13.61% $ -0.002972 $ 0.037509 $ 0.021068

30 ימים -41.53% $ -0.009069 $ 0.037509 $ 0.021068 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Wonderland TIME הראה תנועת מחירים של $0.000566 , המשקפת 2.66% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Wonderland TIME נסחר בשיא של $0.037509 ושפל של $0.021068 . נרשם שינוי במחיר של -13.61% . מגמה אחרונה זו מציגה אתTIME הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Wonderland TIME חווה -41.53% שינוי, המשקף בערך $-0.009069 לערכו. זה מצביע על כך ש TIME עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Wonderland TIME (TIME) מודול חיזוי מחיר עובד? Wonderland TIME מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של TIMEעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךWonderland TIME לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של TIME , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Wonderland TIME. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלTIME . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלTIME כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Wonderland TIME.

מדוע TIME חיזוי מחירים חשוב?

TIME תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם TIME כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, TIME ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של TIME בחודש הבא? על פי Wonderland TIME (TIME) כלי תחזית המחירים, המחיר TIME הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 TIME בשנת 2026? המחיר של 1 Wonderland TIME (TIME) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, TIME יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של TIME בשנת 2027? Wonderland TIME (TIME) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 TIME עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של TIME בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Wonderland TIME (TIME) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של TIME בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Wonderland TIME (TIME) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 TIME בשנת 2030? המחיר של 1 Wonderland TIME (TIME) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, TIME יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי TIME תחזית המחיר בשנת 2040? Wonderland TIME (TIME) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 TIME עד שנת 2040. הירשם עכשיו