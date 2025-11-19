WhaleAI (WHAI) תחזית מחיר (USD)

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של WhaleAI % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה WhaleAI תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) WhaleAI (WHAI) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, WhaleAI ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.116935 בשנת 2025. WhaleAI (WHAI) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, WhaleAI ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.122781 בשנת 2026. WhaleAI (WHAI) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של WHAI הוא $ 0.128920 עם 10.25% שיעור צמיחה. WhaleAI (WHAI) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של WHAI הוא $ 0.135366 עם 15.76% שיעור צמיחה. WhaleAI (WHAI) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של WHAI הוא $ 0.142135 עם 21.55% שיעור צמיחה. WhaleAI (WHAI) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של WHAI הוא $ 0.149241 עם 27.63% שיעור צמיחה. WhaleAI (WHAI) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של WhaleAI עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.243099. WhaleAI (WHAI) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של WhaleAI עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.395983. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.116935 0.00%

2026 $ 0.122781 5.00%

2027 $ 0.128920 10.25%

2028 $ 0.135366 15.76%

2029 $ 0.142135 21.55%

2030 $ 0.149241 27.63%

2031 $ 0.156704 34.01%

2032 $ 0.164539 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.172766 47.75%

2034 $ 0.181404 55.13%

2035 $ 0.190474 62.89%

2036 $ 0.199998 71.03%

2037 $ 0.209998 79.59%

2038 $ 0.220498 88.56%

2039 $ 0.231523 97.99%

2040 $ 0.243099 107.89% הצג עוד לטווח קצר WhaleAI תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.116935 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.116951 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.117047 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.117415 0.41% WhaleAI (WHAI) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורWHAIב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.116935 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. WhaleAI (WHAI) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורWHAI , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.116951 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. WhaleAI (WHAI) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורWHAI , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.117047 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. WhaleAI (WHAI) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורWHAI הוא $0.117415 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

WhaleAI מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בWhaleAIדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלWhaleAI הוא 0.116935USD. היצע במחזור של WhaleAI(WHAI) הוא 1.00M WHAI , מה שמעניק לו שווי שוק של $116,935 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 2.34% $ 0.002674 $ 0.117457 $ 0.114261

7 ימים -26.66% $ -0.031181 $ 0.164099 $ 0.114260

30 ימים -15.69% $ -0.018355 $ 0.164099 $ 0.114260 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,WhaleAI הראה תנועת מחירים של $0.002674 , המשקפת 2.34% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,WhaleAI נסחר בשיא של $0.164099 ושפל של $0.114260 . נרשם שינוי במחיר של -26.66% . מגמה אחרונה זו מציגה אתWHAI הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,WhaleAI חווה -15.69% שינוי, המשקף בערך $-0.018355 לערכו. זה מצביע על כך ש WHAI עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך WhaleAI (WHAI) מודול חיזוי מחיר עובד? WhaleAI מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של WHAIעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךWhaleAI לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של WHAI , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של WhaleAI. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלWHAI . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלWHAI כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של WhaleAI.

מדוע WHAI חיזוי מחירים חשוב?

WHAI תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

