Vault Finance (VFI) תחזית מחיר (USD)

קבל Vault Finance תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה VFI יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות VFI

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Vault Finance % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Vault Finance תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Vault Finance (VFI) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Vault Finance ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000012 בשנת 2025. Vault Finance (VFI) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Vault Finance ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000013 בשנת 2026. Vault Finance (VFI) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של VFI הוא $ 0.000013 עם 10.25% שיעור צמיחה. Vault Finance (VFI) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של VFI הוא $ 0.000014 עם 15.76% שיעור צמיחה. Vault Finance (VFI) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של VFI הוא $ 0.000015 עם 21.55% שיעור צמיחה. Vault Finance (VFI) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של VFI הוא $ 0.000016 עם 27.63% שיעור צמיחה. Vault Finance (VFI) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Vault Finance עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000026. Vault Finance (VFI) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Vault Finance עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000042. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000012 0.00%

2026 $ 0.000013 5.00%

2027 $ 0.000013 10.25%

2028 $ 0.000014 15.76%

2029 $ 0.000015 21.55%

2030 $ 0.000016 27.63%

2031 $ 0.000016 34.01%

2032 $ 0.000017 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000018 47.75%

2034 $ 0.000019 55.13%

2035 $ 0.000020 62.89%

2036 $ 0.000021 71.03%

2037 $ 0.000022 79.59%

2038 $ 0.000023 88.56%

2039 $ 0.000024 97.99%

2040 $ 0.000026 107.89% הצג עוד לטווח קצר Vault Finance תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000012 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000012 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000012 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000012 0.41% Vault Finance (VFI) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורVFIב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000012 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Vault Finance (VFI) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורVFI , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000012 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Vault Finance (VFI) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורVFI , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000012 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Vault Finance (VFI) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורVFI הוא $0.000012 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Vault Finance מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 38.63K$ 38.63K $ 38.63K אספקת מחזור 3.07B 3.07B 3.07B נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר VFI העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, VFI יש כמות במעגל של 3.07B ושווי שוק כולל של $ 38.63K. צפה VFI במחיר חי

Vault Finance מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בVault Financeדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלVault Finance הוא 0.000012USD. היצע במחזור של Vault Finance(VFI) הוא 3.07B VFI , מה שמעניק לו שווי שוק של $38,626 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 6.68% $ 0 $ 0.000012 $ 0.000011

7 ימים -12.51% $ -0.000001 $ 0.000020 $ 0.000011

30 ימים -38.03% $ -0.000004 $ 0.000020 $ 0.000011 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Vault Finance הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 6.68% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Vault Finance נסחר בשיא של $0.000020 ושפל של $0.000011 . נרשם שינוי במחיר של -12.51% . מגמה אחרונה זו מציגה אתVFI הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Vault Finance חווה -38.03% שינוי, המשקף בערך $-0.000004 לערכו. זה מצביע על כך ש VFI עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Vault Finance (VFI) מודול חיזוי מחיר עובד? Vault Finance מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של VFIעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךVault Finance לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של VFI , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Vault Finance. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלVFI . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלVFI כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Vault Finance.

מדוע VFI חיזוי מחירים חשוב?

VFI תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם VFI כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, VFI ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של VFI בחודש הבא? על פי Vault Finance (VFI) כלי תחזית המחירים, המחיר VFI הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 VFI בשנת 2026? המחיר של 1 Vault Finance (VFI) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, VFI יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של VFI בשנת 2027? Vault Finance (VFI) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 VFI עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של VFI בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Vault Finance (VFI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של VFI בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Vault Finance (VFI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 VFI בשנת 2030? המחיר של 1 Vault Finance (VFI) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, VFI יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי VFI תחזית המחיר בשנת 2040? Vault Finance (VFI) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 VFI עד שנת 2040. הירשם עכשיו