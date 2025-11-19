Trench Digger (TRENCH) תחזית מחיר (USD)

קבל Trench Digger תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה TRENCH יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Trench Digger
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Trench Digger חיזוי מחיר
Trench Digger תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Trench Digger (TRENCH) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Trench Digger ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.021103 בשנת 2025.

Trench Digger (TRENCH) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Trench Digger ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.022158 בשנת 2026.

Trench Digger (TRENCH) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של TRENCH הוא $ 0.023266 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Trench Digger (TRENCH) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של TRENCH הוא $ 0.024429 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Trench Digger (TRENCH) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של TRENCH הוא $ 0.025651 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Trench Digger (TRENCH) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של TRENCH הוא $ 0.026933 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Trench Digger (TRENCH) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Trench Digger עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.043872.

Trench Digger (TRENCH) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Trench Digger עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.071463.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 0.021103
    0.00%
  • 2026
    $ 0.022158
    5.00%
  • 2027
    $ 0.023266
    10.25%
  • 2028
    $ 0.024429
    15.76%
  • 2029
    $ 0.025651
    21.55%
  • 2030
    $ 0.026933
    27.63%
  • 2031
    $ 0.028280
    34.01%
  • 2032
    $ 0.029694
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 0.031179
    47.75%
  • 2034
    $ 0.032738
    55.13%
  • 2035
    $ 0.034375
    62.89%
  • 2036
    $ 0.036093
    71.03%
  • 2037
    $ 0.037898
    79.59%
  • 2038
    $ 0.039793
    88.56%
  • 2039
    $ 0.041783
    97.99%
  • 2040
    $ 0.043872
    107.89%
לטווח קצר Trench Digger תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 0.021103
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 0.021106
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 0.021123
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 0.021190
    0.41%
Trench Digger (TRENCH) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורTRENCHב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.021103. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Trench Digger (TRENCH) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורTRENCH , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.021106. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Trench Digger (TRENCH) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורTRENCH , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.021123. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Trench Digger (TRENCH) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורTRENCH הוא $0.021190. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Trench Digger

--

$ 21.10K
$ 21.10K$ 21.10K

1.00M
1.00M 1.00M

--

המחיר TRENCH העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות.
בנוסף, TRENCH יש כמות במעגל של 1.00M ושווי שוק כולל של $ 21.10K.

Trench Digger מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בTrench Diggerדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלTrench Digger הוא 0.021103USD. היצע במחזור של Trench Digger(TRENCH) הוא1.00M TRENCH , מה שמעניק לו שווי שוק של $21,103.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    0.59%
    $ 0.000124
    $ 0.021167
    $ 0.020978
  • 7 ימים
    -47.36%
    $ -0.009996
    $ 0.039700
    $ 0.020486
  • 30 ימים
    -44.64%
    $ -0.009421
    $ 0.039700
    $ 0.020486
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Trench Digger הראה תנועת מחירים של$0.000124 , המשקפת0.59% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Trench Digger נסחר בשיא של $0.039700 ושפל של $0.020486. נרשם שינוי במחיר של-47.36%. מגמה אחרונה זו מציגה אתTRENCH הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Trench Digger חווה -44.64%שינוי, המשקף בערך $-0.009421 לערכו. זה מצביע על כך ש TRENCH עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Trench Digger (TRENCH) מודול חיזוי מחיר עובד?

Trench Digger מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של TRENCHעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךTrench Digger לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של TRENCH , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Trench Digger. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלTRENCH .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלTRENCH כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Trench Digger.

מדוע TRENCH חיזוי מחירים חשוב?

TRENCH תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם TRENCH כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, TRENCH ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של TRENCH בחודש הבא?
על פי Trench Digger (TRENCH) כלי תחזית המחירים, המחיר TRENCH הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 TRENCH בשנת 2026?
המחיר של 1 Trench Digger (TRENCH) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, TRENCH יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של TRENCH בשנת 2027?
Trench Digger (TRENCH) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 TRENCH עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של TRENCH בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Trench Digger (TRENCH) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של TRENCH בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Trench Digger (TRENCH) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 TRENCH בשנת 2030?
המחיר של 1 Trench Digger (TRENCH) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, TRENCH יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי TRENCH תחזית המחיר בשנת 2040?
Trench Digger (TRENCH) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 TRENCH עד שנת 2040.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 04:03:20 (UTC+8)

כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.