Tokeo (TOKE) תחזית מחיר (USD)

קבל Tokeo תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה TOKE יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות TOKE

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Tokeo % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Tokeo תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Tokeo (TOKE) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Tokeo ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.009324 בשנת 2025. Tokeo (TOKE) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Tokeo ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.009790 בשנת 2026. Tokeo (TOKE) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של TOKE הוא $ 0.010279 עם 10.25% שיעור צמיחה. Tokeo (TOKE) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של TOKE הוא $ 0.010793 עם 15.76% שיעור צמיחה. Tokeo (TOKE) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של TOKE הוא $ 0.011333 עם 21.55% שיעור צמיחה. Tokeo (TOKE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של TOKE הוא $ 0.011900 עם 27.63% שיעור צמיחה. Tokeo (TOKE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Tokeo עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.019383. Tokeo (TOKE) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Tokeo עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.031574. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.009324 0.00%

2026 $ 0.009790 5.00%

2027 $ 0.010279 10.25%

2028 $ 0.010793 15.76%

2029 $ 0.011333 21.55%

2030 $ 0.011900 27.63%

2031 $ 0.012495 34.01%

2032 $ 0.013119 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.013775 47.75%

2034 $ 0.014464 55.13%

2035 $ 0.015187 62.89%

2036 $ 0.015947 71.03%

2037 $ 0.016744 79.59%

2038 $ 0.017581 88.56%

2039 $ 0.018460 97.99%

2040 $ 0.019383 107.89% הצג עוד לטווח קצר Tokeo תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.009324 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.009325 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.009332 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.009362 0.41% Tokeo (TOKE) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורTOKEב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.009324 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Tokeo (TOKE) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורTOKE , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.009325 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Tokeo (TOKE) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורTOKE , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.009332 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Tokeo (TOKE) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורTOKE הוא $0.009362 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Tokeo מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 493.33K$ 493.33K $ 493.33K אספקת מחזור 53.23M 53.23M 53.23M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר TOKE העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, TOKE יש כמות במעגל של 53.23M ושווי שוק כולל של $ 493.33K. צפה TOKE במחיר חי

Tokeo מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בTokeoדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלTokeo הוא 0.009324USD. היצע במחזור של Tokeo(TOKE) הוא 53.23M TOKE , מה שמעניק לו שווי שוק של $493,327 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 2.23% $ 0.000203 $ 0.009362 $ 0.008688

7 ימים -11.32% $ -0.001056 $ 0.013801 $ 0.008743

30 ימים -32.19% $ -0.003002 $ 0.013801 $ 0.008743 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Tokeo הראה תנועת מחירים של $0.000203 , המשקפת 2.23% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Tokeo נסחר בשיא של $0.013801 ושפל של $0.008743 . נרשם שינוי במחיר של -11.32% . מגמה אחרונה זו מציגה אתTOKE הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Tokeo חווה -32.19% שינוי, המשקף בערך $-0.003002 לערכו. זה מצביע על כך ש TOKE עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Tokeo (TOKE) מודול חיזוי מחיר עובד? Tokeo מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של TOKEעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךTokeo לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של TOKE , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Tokeo. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלTOKE . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלTOKE כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Tokeo.

מדוע TOKE חיזוי מחירים חשוב?

TOKE תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם TOKE כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, TOKE ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של TOKE בחודש הבא? על פי Tokeo (TOKE) כלי תחזית המחירים, המחיר TOKE הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 TOKE בשנת 2026? המחיר של 1 Tokeo (TOKE) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, TOKE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של TOKE בשנת 2027? Tokeo (TOKE) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 TOKE עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של TOKE בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Tokeo (TOKE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של TOKE בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Tokeo (TOKE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 TOKE בשנת 2030? המחיר של 1 Tokeo (TOKE) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, TOKE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי TOKE תחזית המחיר בשנת 2040? Tokeo (TOKE) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 TOKE עד שנת 2040. הירשם עכשיו