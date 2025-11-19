בורסת MEXC / תחזית מחיר קריפטו / this coin is so good (GLAZE) /

this coin is so good (GLAZE) תחזית מחיר (USD)

קבל this coin is so good תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה GLAZE יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של this coin is so good % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה this coin is so good תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) this coin is so good (GLAZE) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, this coin is so good ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2025. this coin is so good (GLAZE) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, this coin is so good ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2026. this coin is so good (GLAZE) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של GLAZE הוא $ 0 עם 10.25% שיעור צמיחה. this coin is so good (GLAZE) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של GLAZE הוא $ 0 עם 15.76% שיעור צמיחה. this coin is so good (GLAZE) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של GLAZE הוא $ 0 עם 21.55% שיעור צמיחה. this coin is so good (GLAZE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של GLAZE הוא $ 0 עם 27.63% שיעור צמיחה. this coin is so good (GLAZE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של this coin is so good עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. this coin is so good (GLAZE) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של this coin is so good עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% הצג עוד לטווח קצר this coin is so good תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0 0.41% this coin is so good (GLAZE) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורGLAZEב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. this coin is so good (GLAZE) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורGLAZE , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. this coin is so good (GLAZE) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורGLAZE , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. this coin is so good (GLAZE) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורGLAZE הוא $0 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית this coin is so good מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 7.44K$ 7.44K $ 7.44K אספקת מחזור 999.50M 999.50M 999.50M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר GLAZE העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, GLAZE יש כמות במעגל של 999.50M ושווי שוק כולל של $ 7.44K. צפה GLAZE במחיר חי

this coin is so good מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בthis coin is so goodדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלthis coin is so good הוא 0USD. היצע במחזור של this coin is so good(GLAZE) הוא 999.50M GLAZE , מה שמעניק לו שווי שוק של $7,443.16 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.13% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -15.08% $ 0 $ 0.000010 $ 0.000007

30 ימים -31.58% $ 0 $ 0.000010 $ 0.000007 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,this coin is so good הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.13% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,this coin is so good נסחר בשיא של $0.000010 ושפל של $0.000007 . נרשם שינוי במחיר של -15.08% . מגמה אחרונה זו מציגה אתGLAZE הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,this coin is so good חווה -31.58% שינוי, המשקף בערך $0 לערכו. זה מצביע על כך ש GLAZE עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך this coin is so good (GLAZE) מודול חיזוי מחיר עובד? this coin is so good מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של GLAZEעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךthis coin is so good לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של GLAZE , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של this coin is so good. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלGLAZE . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלGLAZE כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של this coin is so good.

מדוע GLAZE חיזוי מחירים חשוב?

GLAZE תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם GLAZE כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, GLAZE ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של GLAZE בחודש הבא? על פי this coin is so good (GLAZE) כלי תחזית המחירים, המחיר GLAZE הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 GLAZE בשנת 2026? המחיר של 1 this coin is so good (GLAZE) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, GLAZE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של GLAZE בשנת 2027? this coin is so good (GLAZE) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 GLAZE עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של GLAZE בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, this coin is so good (GLAZE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של GLAZE בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, this coin is so good (GLAZE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 GLAZE בשנת 2030? המחיר של 1 this coin is so good (GLAZE) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, GLAZE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי GLAZE תחזית המחיר בשנת 2040? this coin is so good (GLAZE) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 GLAZE עד שנת 2040.