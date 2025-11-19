בורסת MEXC / תחזית מחיר קריפטו / Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) /

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) תחזית מחיר (USD)

קבל Theo Short Duration US Treasury Fund תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה THBILL יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Theo Short Duration US Treasury Fund % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Theo Short Duration US Treasury Fund תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Theo Short Duration US Treasury Fund ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.013 בשנת 2025. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Theo Short Duration US Treasury Fund ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.0636 בשנת 2026. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של THBILL הוא $ 1.1168 עם 10.25% שיעור צמיחה. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של THBILL הוא $ 1.1726 עם 15.76% שיעור צמיחה. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של THBILL הוא $ 1.2313 עם 21.55% שיעור צמיחה. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של THBILL הוא $ 1.2928 עם 27.63% שיעור צמיחה. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Theo Short Duration US Treasury Fund עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.1059. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Theo Short Duration US Treasury Fund עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3.4303. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 1.013 0.00%

2026 $ 1.0636 5.00%

2027 $ 1.1168 10.25%

2028 $ 1.1726 15.76%

2029 $ 1.2313 21.55%

2030 $ 1.2928 27.63%

2031 $ 1.3575 34.01%

2032 $ 1.4253 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 1.4966 47.75%

2034 $ 1.5714 55.13%

2035 $ 1.6500 62.89%

2036 $ 1.7325 71.03%

2037 $ 1.8192 79.59%

2038 $ 1.9101 88.56%

2039 $ 2.0056 97.99%

2040 $ 2.1059 107.89% הצג עוד לטווח קצר Theo Short Duration US Treasury Fund תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 1.013 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 1.0131 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 1.0139 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 1.0171 0.41% Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורTHBILLב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $1.013 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורTHBILL , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $1.0131 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורTHBILL , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $1.0139 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורTHBILL הוא $1.0171 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Theo Short Duration US Treasury Fund מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 184.52M$ 184.52M $ 184.52M אספקת מחזור 182.01M 182.01M 182.01M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר THBILL העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, THBILL יש כמות במעגל של 182.01M ושווי שוק כולל של $ 184.52M. צפה THBILL במחיר חי

Theo Short Duration US Treasury Fund מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בTheo Short Duration US Treasury Fundדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלTheo Short Duration US Treasury Fund הוא 1.013USD. היצע במחזור של Theo Short Duration US Treasury Fund(THBILL) הוא 182.01M THBILL , מה שמעניק לו שווי שוק של $184,523,930 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.22% $ 0.002231 $ 1.023 $ 1.006

7 ימים 0.20% $ 0.002076 $ 1.0157 $ 1.0056

30 ימים 0.47% $ 0.004728 $ 1.0157 $ 1.0056 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Theo Short Duration US Treasury Fund הראה תנועת מחירים של $0.002231 , המשקפת 0.22% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Theo Short Duration US Treasury Fund נסחר בשיא של $1.0157 ושפל של $1.0056 . נרשם שינוי במחיר של 0.20% . מגמה אחרונה זו מציגה אתTHBILL הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Theo Short Duration US Treasury Fund חווה 0.47% שינוי, המשקף בערך $0.004728 לערכו. זה מצביע על כך ש THBILL עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) מודול חיזוי מחיר עובד? Theo Short Duration US Treasury Fund מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של THBILLעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךTheo Short Duration US Treasury Fund לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של THBILL , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Theo Short Duration US Treasury Fund. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלTHBILL . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלTHBILL כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Theo Short Duration US Treasury Fund.

מדוע THBILL חיזוי מחירים חשוב?

THBILL תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם THBILL כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, THBILL ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של THBILL בחודש הבא? על פי Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) כלי תחזית המחירים, המחיר THBILL הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 THBILL בשנת 2026? המחיר של 1 Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, THBILL יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של THBILL בשנת 2027? Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 THBILL עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של THBILL בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של THBILL בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 THBILL בשנת 2030? המחיר של 1 Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, THBILL יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי THBILL תחזית המחיר בשנת 2040? Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 THBILL עד שנת 2040.