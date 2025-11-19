בורסת MEXC / תחזית מחיר קריפטו / The Wizard of Buyback (WIZB) /

The Wizard of Buyback (WIZB) תחזית מחיר (USD)

קבל The Wizard of Buyback תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה WIZB יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של The Wizard of Buyback % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה The Wizard of Buyback תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) The Wizard of Buyback (WIZB) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, The Wizard of Buyback ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2025. The Wizard of Buyback (WIZB) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, The Wizard of Buyback ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2026. The Wizard of Buyback (WIZB) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של WIZB הוא $ 0 עם 10.25% שיעור צמיחה. The Wizard of Buyback (WIZB) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של WIZB הוא $ 0 עם 15.76% שיעור צמיחה. The Wizard of Buyback (WIZB) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של WIZB הוא $ 0 עם 21.55% שיעור צמיחה. The Wizard of Buyback (WIZB) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של WIZB הוא $ 0 עם 27.63% שיעור צמיחה. The Wizard of Buyback (WIZB) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של The Wizard of Buyback עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. The Wizard of Buyback (WIZB) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של The Wizard of Buyback עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% הצג עוד לטווח קצר The Wizard of Buyback תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0 0.41% The Wizard of Buyback (WIZB) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורWIZBב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. The Wizard of Buyback (WIZB) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורWIZB , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. The Wizard of Buyback (WIZB) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורWIZB , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. The Wizard of Buyback (WIZB) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורWIZB הוא $0 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית The Wizard of Buyback מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 7.06K$ 7.06K $ 7.06K אספקת מחזור 999.30M 999.30M 999.30M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר WIZB העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, WIZB יש כמות במעגל של 999.30M ושווי שוק כולל של $ 7.06K. צפה WIZB במחיר חי

The Wizard of Buyback מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בThe Wizard of Buybackדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלThe Wizard of Buyback הוא 0USD. היצע במחזור של The Wizard of Buyback(WIZB) הוא 999.30M WIZB , מה שמעניק לו שווי שוק של $7,056.96 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 1.01% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -19.86% $ 0 $ 0.000009 $ 0.000006

30 ימים -27.69% $ 0 $ 0.000009 $ 0.000006 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,The Wizard of Buyback הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 1.01% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,The Wizard of Buyback נסחר בשיא של $0.000009 ושפל של $0.000006 . נרשם שינוי במחיר של -19.86% . מגמה אחרונה זו מציגה אתWIZB הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,The Wizard of Buyback חווה -27.69% שינוי, המשקף בערך $0 לערכו. זה מצביע על כך ש WIZB עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך The Wizard of Buyback (WIZB) מודול חיזוי מחיר עובד? The Wizard of Buyback מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של WIZBעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךThe Wizard of Buyback לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של WIZB , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של The Wizard of Buyback. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלWIZB . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלWIZB כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של The Wizard of Buyback.

מדוע WIZB חיזוי מחירים חשוב?

WIZB תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם WIZB כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, WIZB ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של WIZB בחודש הבא? על פי The Wizard of Buyback (WIZB) כלי תחזית המחירים, המחיר WIZB הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 WIZB בשנת 2026? המחיר של 1 The Wizard of Buyback (WIZB) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, WIZB יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של WIZB בשנת 2027? The Wizard of Buyback (WIZB) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 WIZB עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של WIZB בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, The Wizard of Buyback (WIZB) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של WIZB בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, The Wizard of Buyback (WIZB) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 WIZB בשנת 2030? המחיר של 1 The Wizard of Buyback (WIZB) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, WIZB יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי WIZB תחזית המחיר בשנת 2040? The Wizard of Buyback (WIZB) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 WIZB עד שנת 2040.