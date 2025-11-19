The Last Job (QUIT) תחזית מחיר (USD)

קבל The Last Job תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה QUIT יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של The Last Job % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה The Last Job תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) The Last Job (QUIT) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, The Last Job ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000060 בשנת 2025. The Last Job (QUIT) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, The Last Job ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000063 בשנת 2026. The Last Job (QUIT) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של QUIT הוא $ 0.000066 עם 10.25% שיעור צמיחה. The Last Job (QUIT) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של QUIT הוא $ 0.000069 עם 15.76% שיעור צמיחה. The Last Job (QUIT) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של QUIT הוא $ 0.000073 עם 21.55% שיעור צמיחה. The Last Job (QUIT) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של QUIT הוא $ 0.000076 עם 27.63% שיעור צמיחה. The Last Job (QUIT) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של The Last Job עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000125. The Last Job (QUIT) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של The Last Job עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000203. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000060 0.00%

2040 $ 0.000125 107.89% הצג עוד לטווח קצר The Last Job תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000060 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000060 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000060 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000060 0.41% The Last Job (QUIT) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורQUITב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000060 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. The Last Job (QUIT) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורQUIT , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000060 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. The Last Job (QUIT) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורQUIT , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000060 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. The Last Job (QUIT) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורQUIT הוא $0.000060 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית The Last Job מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 59.61K$ 59.61K $ 59.61K אספקת מחזור 989.74M 989.74M 989.74M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר QUIT העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, QUIT יש כמות במעגל של 989.74M ושווי שוק כולל של $ 59.61K. צפה QUIT במחיר חי

The Last Job מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בThe Last Jobדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלThe Last Job הוא 0.000060USD. היצע במחזור של The Last Job(QUIT) הוא 989.74M QUIT , מה שמעניק לו שווי שוק של $59,608 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 3.91% $ 0 $ 0.000061 $ 0.000056

7 ימים -37.80% $ -0.000022 $ 0.000596 $ 0.000056

30 ימים -89.80% $ -0.000054 $ 0.000596 $ 0.000056 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,The Last Job הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 3.91% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,The Last Job נסחר בשיא של $0.000596 ושפל של $0.000056 . נרשם שינוי במחיר של -37.80% . מגמה אחרונה זו מציגה אתQUIT הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,The Last Job חווה -89.80% שינוי, המשקף בערך $-0.000054 לערכו. זה מצביע על כך ש QUIT עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך The Last Job (QUIT) מודול חיזוי מחיר עובד? The Last Job מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של QUITעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךThe Last Job לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של QUIT , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של The Last Job. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלQUIT . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלQUIT כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של The Last Job.

מדוע QUIT חיזוי מחירים חשוב?

QUIT תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם QUIT כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, QUIT ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של QUIT בחודש הבא? על פי The Last Job (QUIT) כלי תחזית המחירים, המחיר QUIT הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 QUIT בשנת 2026? המחיר של 1 The Last Job (QUIT) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, QUIT יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של QUIT בשנת 2027? The Last Job (QUIT) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 QUIT עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של QUIT בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, The Last Job (QUIT) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של QUIT בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, The Last Job (QUIT) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 QUIT בשנת 2030? המחיר של 1 The Last Job (QUIT) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, QUIT יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי QUIT תחזית המחיר בשנת 2040? The Last Job (QUIT) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 QUIT עד שנת 2040.