קבל Taoillium תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה SN109 יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Taoillium % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Taoillium תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Taoillium (SN109) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Taoillium ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.621799 בשנת 2025. Taoillium (SN109) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Taoillium ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.652888 בשנת 2026. Taoillium (SN109) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SN109 הוא $ 0.685533 עם 10.25% שיעור צמיחה. Taoillium (SN109) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SN109 הוא $ 0.719810 עם 15.76% שיעור צמיחה. Taoillium (SN109) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SN109 הוא $ 0.755800 עם 21.55% שיעור צמיחה. Taoillium (SN109) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SN109 הוא $ 0.793590 עם 27.63% שיעור צמיחה. Taoillium (SN109) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Taoillium עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.2926. Taoillium (SN109) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Taoillium עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.1056. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.621799 0.00%

2026 $ 0.652888 5.00%

2027 $ 0.685533 10.25%

2028 $ 0.719810 15.76%

2029 $ 0.755800 21.55%

2030 $ 0.793590 27.63%

2031 $ 0.833270 34.01%

2032 $ 0.874933 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.918680 47.75%

2034 $ 0.964614 55.13%

2035 $ 1.0128 62.89%

2036 $ 1.0634 71.03%

2037 $ 1.1166 79.59%

2038 $ 1.1724 88.56%

2039 $ 1.2311 97.99%

2040 $ 1.2926 107.89% הצג עוד לטווח קצר Taoillium תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.621799 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.621884 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.622395 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.624354 0.41% Taoillium (SN109) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורSN109ב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.621799 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Taoillium (SN109) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSN109 , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.621884 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Taoillium (SN109) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSN109 , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.622395 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Taoillium (SN109) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSN109 הוא $0.624354 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Taoillium מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 932.73K$ 932.73K $ 932.73K אספקת מחזור 1.50M 1.50M 1.50M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר SN109 העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, SN109 יש כמות במעגל של 1.50M ושווי שוק כולל של $ 932.73K. צפה SN109 במחיר חי

Taoillium מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בTaoilliumדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלTaoillium הוא 0.621799USD. היצע במחזור של Taoillium(SN109) הוא 1.50M SN109 , מה שמעניק לו שווי שוק של $932,725 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 7.17% $ 0.041602 $ 0.622538 $ 0.56758

7 ימים 0.34% $ 0.002102 $ 0.816771 $ 0.568572

30 ימים -24.85% $ -0.154539 $ 0.816771 $ 0.568572 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Taoillium הראה תנועת מחירים של $0.041602 , המשקפת 7.17% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Taoillium נסחר בשיא של $0.816771 ושפל של $0.568572 . נרשם שינוי במחיר של 0.34% . מגמה אחרונה זו מציגה אתSN109 הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Taoillium חווה -24.85% שינוי, המשקף בערך $-0.154539 לערכו. זה מצביע על כך ש SN109 עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Taoillium (SN109) מודול חיזוי מחיר עובד? Taoillium מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SN109על בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךTaoillium לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SN109 , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Taoillium. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSN109 . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSN109 כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Taoillium.

מדוע SN109 חיזוי מחירים חשוב?

SN109 תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם SN109 כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, SN109 ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של SN109 בחודש הבא? על פי Taoillium (SN109) כלי תחזית המחירים, המחיר SN109 הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 SN109 בשנת 2026? המחיר של 1 Taoillium (SN109) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, SN109 יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של SN109 בשנת 2027? Taoillium (SN109) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SN109 עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של SN109 בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Taoillium (SN109) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של SN109 בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Taoillium (SN109) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 SN109 בשנת 2030? המחיר של 1 Taoillium (SN109) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, SN109 יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי SN109 תחזית המחיר בשנת 2040? Taoillium (SN109) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SN109 עד שנת 2040. הירשם עכשיו