Swole Chad Doge (SWOGE) תחזית מחיר (USD)

קבל Swole Chad Doge תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה SWOGE יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Swole Chad Doge
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Swole Chad Doge חיזוי מחיר
--
----
0.00%
USD
מַמָשִׁי
נְבוּאָה
Swole Chad Doge תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Swole Chad Doge (SWOGE) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Swole Chad Doge ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000091 בשנת 2025.

Swole Chad Doge (SWOGE) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Swole Chad Doge ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000096 בשנת 2026.

Swole Chad Doge (SWOGE) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SWOGE הוא $ 0.000101 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Swole Chad Doge (SWOGE) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SWOGE הוא $ 0.000106 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Swole Chad Doge (SWOGE) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SWOGE הוא $ 0.000111 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Swole Chad Doge (SWOGE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SWOGE הוא $ 0.000117 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Swole Chad Doge (SWOGE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Swole Chad Doge עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000190.

Swole Chad Doge (SWOGE) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Swole Chad Doge עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000310.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 0.000091
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000096
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000101
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000106
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000111
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000117
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000122
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000129
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 0.000135
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000142
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000149
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000156
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000164
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000172
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000181
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000190
    107.89%
הצג עוד

לטווח קצר Swole Chad Doge תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 0.000091
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 0.000091
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 0.000091
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 0.000092
    0.41%
Swole Chad Doge (SWOGE) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורSWOGEב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.000091. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Swole Chad Doge (SWOGE) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSWOGE , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000091. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Swole Chad Doge (SWOGE) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSWOGE , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000091. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Swole Chad Doge (SWOGE) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSWOGE הוא $0.000092. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Swole Chad Doge

--
----

--

$ 91.65K
$ 91.65K$ 91.65K

999.71M
999.71M 999.71M

--
----

--

המחיר SWOGE העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות.
בנוסף, SWOGE יש כמות במעגל של 999.71M ושווי שוק כולל של $ 91.65K.

Swole Chad Doge מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בSwole Chad Dogeדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלSwole Chad Doge הוא 0.000091USD. היצע במחזור של Swole Chad Doge(SWOGE) הוא999.71M SWOGE , מה שמעניק לו שווי שוק של $91,652.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    -5.82%
    $ 0
    $ 0.000097
    $ 0.000085
  • 7 ימים
    6.84%
    $ 0.000006
    $ 0.000222
    $ 0.000082
  • 30 ימים
    -59.01%
    $ -0.000054
    $ 0.000222
    $ 0.000082
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Swole Chad Doge הראה תנועת מחירים של$0 , המשקפת-5.82% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Swole Chad Doge נסחר בשיא של $0.000222 ושפל של $0.000082. נרשם שינוי במחיר של6.84%. מגמה אחרונה זו מציגה אתSWOGE הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Swole Chad Doge חווה -59.01%שינוי, המשקף בערך $-0.000054 לערכו. זה מצביע על כך ש SWOGE עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Swole Chad Doge (SWOGE) מודול חיזוי מחיר עובד?

Swole Chad Doge מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SWOGEעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךSwole Chad Doge לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SWOGE , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Swole Chad Doge. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSWOGE .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSWOGE כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Swole Chad Doge.

מדוע SWOGE חיזוי מחירים חשוב?

SWOGE תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם SWOGE כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, SWOGE ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של SWOGE בחודש הבא?
על פי Swole Chad Doge (SWOGE) כלי תחזית המחירים, המחיר SWOGE הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 SWOGE בשנת 2026?
המחיר של 1 Swole Chad Doge (SWOGE) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, SWOGE יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של SWOGE בשנת 2027?
Swole Chad Doge (SWOGE) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SWOGE עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של SWOGE בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Swole Chad Doge (SWOGE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של SWOGE בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Swole Chad Doge (SWOGE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 SWOGE בשנת 2030?
המחיר של 1 Swole Chad Doge (SWOGE) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, SWOGE יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי SWOGE תחזית המחיר בשנת 2040?
Swole Chad Doge (SWOGE) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SWOGE עד שנת 2040.
כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.