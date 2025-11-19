Sui DePIN (SUIDEPIN) תחזית מחיר (USD)

קבל Sui DePIN תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה SUIDEPIN יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Sui DePIN
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Sui DePIN חיזוי מחיר
--
----
0.00%
USD
מַמָשִׁי
נְבוּאָה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 02:52:53 (UTC+8)

Sui DePIN תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Sui DePIN (SUIDEPIN) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Sui DePIN ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000065 בשנת 2025.

Sui DePIN (SUIDEPIN) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Sui DePIN ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000068 בשנת 2026.

Sui DePIN (SUIDEPIN) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SUIDEPIN הוא $ 0.000072 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Sui DePIN (SUIDEPIN) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SUIDEPIN הוא $ 0.000075 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Sui DePIN (SUIDEPIN) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SUIDEPIN הוא $ 0.000079 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Sui DePIN (SUIDEPIN) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SUIDEPIN הוא $ 0.000083 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Sui DePIN (SUIDEPIN) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Sui DePIN עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000136.

Sui DePIN (SUIDEPIN) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Sui DePIN עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000221.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 0.000065
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000068
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000072
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000075
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000079
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000083
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000087
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000092
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 0.000096
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000101
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000106
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000112
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000117
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000123
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000129
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000136
    107.89%
הצג עוד

לטווח קצר Sui DePIN תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 0.000065
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 0.000065
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 0.000065
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 0.000065
    0.41%
Sui DePIN (SUIDEPIN) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורSUIDEPINב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.000065. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Sui DePIN (SUIDEPIN) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSUIDEPIN , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000065. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Sui DePIN (SUIDEPIN) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSUIDEPIN , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000065. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Sui DePIN (SUIDEPIN) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSUIDEPIN הוא $0.000065. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Sui DePIN

--
----

--

$ 65.55K
$ 65.55K$ 65.55K

1.00B
1.00B 1.00B

--
----

--

המחיר SUIDEPIN העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות.
בנוסף, SUIDEPIN יש כמות במעגל של 1.00B ושווי שוק כולל של $ 65.55K.

Sui DePIN מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בSui DePINדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלSui DePIN הוא 0.000065USD. היצע במחזור של Sui DePIN(SUIDEPIN) הוא1.00B SUIDEPIN , מה שמעניק לו שווי שוק של $65,549.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    0.60%
    $ 0
    $ 0.000068
    $ 0.000064
  • 7 ימים
    26.64%
    $ 0.000017
    $ 0.000345
    $ 0.000047
  • 30 ימים
    -80.98%
    $ -0.000053
    $ 0.000345
    $ 0.000047
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Sui DePIN הראה תנועת מחירים של$0 , המשקפת0.60% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Sui DePIN נסחר בשיא של $0.000345 ושפל של $0.000047. נרשם שינוי במחיר של26.64%. מגמה אחרונה זו מציגה אתSUIDEPIN הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Sui DePIN חווה -80.98%שינוי, המשקף בערך $-0.000053 לערכו. זה מצביע על כך ש SUIDEPIN עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Sui DePIN (SUIDEPIN) מודול חיזוי מחיר עובד?

Sui DePIN מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SUIDEPINעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךSui DePIN לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SUIDEPIN , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Sui DePIN. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSUIDEPIN .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSUIDEPIN כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Sui DePIN.

מדוע SUIDEPIN חיזוי מחירים חשוב?

SUIDEPIN תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם SUIDEPIN כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, SUIDEPIN ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של SUIDEPIN בחודש הבא?
על פי Sui DePIN (SUIDEPIN) כלי תחזית המחירים, המחיר SUIDEPIN הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 SUIDEPIN בשנת 2026?
המחיר של 1 Sui DePIN (SUIDEPIN) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, SUIDEPIN יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של SUIDEPIN בשנת 2027?
Sui DePIN (SUIDEPIN) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SUIDEPIN עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של SUIDEPIN בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Sui DePIN (SUIDEPIN) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של SUIDEPIN בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Sui DePIN (SUIDEPIN) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 SUIDEPIN בשנת 2030?
המחיר של 1 Sui DePIN (SUIDEPIN) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, SUIDEPIN יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי SUIDEPIN תחזית המחיר בשנת 2040?
Sui DePIN (SUIDEPIN) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SUIDEPIN עד שנת 2040.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 02:52:53 (UTC+8)

כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.