STUPID INU (STUPID) תחזית מחיר (USD)

קבל STUPID INU תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה STUPID יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של STUPID INU % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה STUPID INU תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) STUPID INU (STUPID) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, STUPID INU ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000139 בשנת 2025. STUPID INU (STUPID) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, STUPID INU ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000146 בשנת 2026. STUPID INU (STUPID) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של STUPID הוא $ 0.000154 עם 10.25% שיעור צמיחה. STUPID INU (STUPID) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של STUPID הוא $ 0.000161 עם 15.76% שיעור צמיחה. STUPID INU (STUPID) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של STUPID הוא $ 0.000170 עם 21.55% שיעור צמיחה. STUPID INU (STUPID) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של STUPID הוא $ 0.000178 עם 27.63% שיעור צמיחה. STUPID INU (STUPID) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של STUPID INU עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000290. STUPID INU (STUPID) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של STUPID INU עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000473. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000139 0.00%

2026 $ 0.000146 5.00%

2027 $ 0.000154 10.25%

2028 $ 0.000161 15.76%

2029 $ 0.000170 21.55%

2030 $ 0.000178 27.63%

2031 $ 0.000187 34.01%

2032 $ 0.000196 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000206 47.75%

2034 $ 0.000217 55.13%

2035 $ 0.000227 62.89%

2036 $ 0.000239 71.03%

2037 $ 0.000251 79.59%

2038 $ 0.000263 88.56%

2039 $ 0.000277 97.99%

2040 $ 0.000290 107.89% הצג עוד לטווח קצר STUPID INU תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000139 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000139 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000140 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000140 0.41% STUPID INU (STUPID) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורSTUPIDב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000139 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. STUPID INU (STUPID) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSTUPID , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000139 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. STUPID INU (STUPID) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSTUPID , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000140 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. STUPID INU (STUPID) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSTUPID הוא $0.000140 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית STUPID INU
מחיר נוכחי
שינוי מחיר (24 שעות)
שווי שוק $ 141.83K
אספקת מחזור 999.44M
נפח (24 שעות)
המחיר STUPID העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, STUPID יש כמות במעגל של 999.44M ושווי שוק כולל של $ 141.83K. צפה STUPID במחיר חי

STUPID INU מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בSTUPID INUדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלSTUPID INU הוא 0.000139USD. היצע במחזור של STUPID INU(STUPID) הוא 999.44M STUPID , מה שמעניק לו שווי שוק של $141,832 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 14.81% $ 0 $ 0.000141 $ 0.000118

7 ימים -21.36% $ -0.000029 $ 0.000180 $ 0.000120

30 ימים -22.81% $ -0.000031 $ 0.000180 $ 0.000120 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,STUPID INU הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 14.81% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,STUPID INU נסחר בשיא של $0.000180 ושפל של $0.000120 . נרשם שינוי במחיר של -21.36% . מגמה אחרונה זו מציגה אתSTUPID הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,STUPID INU חווה -22.81% שינוי, המשקף בערך $-0.000031 לערכו. זה מצביע על כך ש STUPID עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך STUPID INU (STUPID) מודול חיזוי מחיר עובד? STUPID INU מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של STUPIDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךSTUPID INU לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של STUPID , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של STUPID INU. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSTUPID . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSTUPID כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של STUPID INU.

מדוע STUPID חיזוי מחירים חשוב?

STUPID תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):
האם STUPID כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, STUPID ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של STUPID בחודש הבא?
על פי STUPID INU (STUPID) כלי תחזית המחירים, המחיר STUPID הצפוי יגיע ל -- ב undefined .
כמה יעלה 1 STUPID בשנת 2026?
המחיר של 1 STUPID INU (STUPID) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, STUPID יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של STUPID בשנת 2027?
STUPID INU (STUPID) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 STUPID עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של STUPID בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, STUPID INU (STUPID) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של STUPID בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, STUPID INU (STUPID) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 STUPID בשנת 2030?
המחיר של 1 STUPID INU (STUPID) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, STUPID יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי STUPID תחזית המחיר בשנת 2040?
STUPID INU (STUPID) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 STUPID עד שנת 2040.