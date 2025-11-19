Staked IP (STIP) תחזית מחיר (USD)

קבל Staked IP תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה STIP יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Staked IP % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Staked IP תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Staked IP (STIP) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Staked IP ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.95 בשנת 2025. Staked IP (STIP) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Staked IP ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3.0975 בשנת 2026. Staked IP (STIP) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של STIP הוא $ 3.2523 עם 10.25% שיעור צמיחה. Staked IP (STIP) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של STIP הוא $ 3.4149 עם 15.76% שיעור צמיחה. Staked IP (STIP) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של STIP הוא $ 3.5857 עם 21.55% שיעור צמיחה. Staked IP (STIP) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של STIP הוא $ 3.7650 עם 27.63% שיעור צמיחה. Staked IP (STIP) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Staked IP עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 6.1328. Staked IP (STIP) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Staked IP עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 9.9897. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 2.95 0.00%

2026 $ 3.0975 5.00%

2027 $ 3.2523 10.25%

2028 $ 3.4149 15.76%

2029 $ 3.5857 21.55%

2030 $ 3.7650 27.63%

2031 $ 3.9532 34.01%

2032 $ 4.1509 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 4.3584 47.75%

2034 $ 4.5764 55.13%

2035 $ 4.8052 62.89%

2036 $ 5.0455 71.03%

2037 $ 5.2977 79.59%

2038 $ 5.5626 88.56%

2039 $ 5.8407 97.99%

2040 $ 6.1328 107.89% הצג עוד לטווח קצר Staked IP תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 2.95 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 2.9504 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 2.9528 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 2.9621 0.41% Staked IP (STIP) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורSTIPב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $2.95 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Staked IP (STIP) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSTIP , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $2.9504 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Staked IP (STIP) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSTIP , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $2.9528 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Staked IP (STIP) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSTIP הוא $2.9621 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Staked IP
מחיר נוכחי
שינוי מחיר (24 שעות)
שווי שוק $ 3.80M
אספקת מחזור 1.29M
נפח (24 שעות)
המחיר STIP העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, STIP יש כמות במעגל של 1.29M ושווי שוק כולל של $ 3.80M.

Staked IP מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בStaked IPדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלStaked IP הוא 2.95USD. היצע במחזור של Staked IP(STIP) הוא 1.29M STIP , מה שמעניק לו שווי שוק של $3,804,341 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.48% $ -0.014411 $ 2.96 $ 2.79

7 ימים -24.23% $ -0.714985 $ 5.7325 $ 2.8155

30 ימים -48.88% $ -1.4420 $ 5.7325 $ 2.8155 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Staked IP הראה תנועת מחירים של $-0.014411 , המשקפת -0.48% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Staked IP נסחר בשיא של $5.7325 ושפל של $2.8155 . נרשם שינוי במחיר של -24.23% . מגמה אחרונה זו מציגה אתSTIP הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Staked IP חווה -48.88% שינוי, המשקף בערך $-1.4420 לערכו. זה מצביע על כך ש STIP עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Staked IP (STIP) מודול חיזוי מחיר עובד? Staked IP מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של STIPעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךStaked IP לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של STIP , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Staked IP. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSTIP . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSTIP כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Staked IP.

מדוע STIP חיזוי מחירים חשוב?

STIP תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

