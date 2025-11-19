Sports Bet (SBET) תחזית מחיר (USD)

קבל Sports Bet תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה SBET יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Sports Bet % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Sports Bet תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Sports Bet (SBET) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Sports Bet ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000036 בשנת 2025. Sports Bet (SBET) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Sports Bet ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000038 בשנת 2026. Sports Bet (SBET) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SBET הוא $ 0.000040 עם 10.25% שיעור צמיחה. Sports Bet (SBET) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SBET הוא $ 0.000042 עם 15.76% שיעור צמיחה. Sports Bet (SBET) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SBET הוא $ 0.000044 עם 21.55% שיעור צמיחה. Sports Bet (SBET) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SBET הוא $ 0.000046 עם 27.63% שיעור צמיחה. Sports Bet (SBET) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Sports Bet עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000076. Sports Bet (SBET) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Sports Bet עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000124. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000036 0.00%

2026 $ 0.000038 5.00%

2027 $ 0.000040 10.25%

2028 $ 0.000042 15.76%

2029 $ 0.000044 21.55%

2030 $ 0.000046 27.63%

2031 $ 0.000049 34.01%

2032 $ 0.000051 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000054 47.75%

2034 $ 0.000056 55.13%

2035 $ 0.000059 62.89%

2036 $ 0.000062 71.03%

2037 $ 0.000065 79.59%

2038 $ 0.000069 88.56%

2039 $ 0.000072 97.99%

2040 $ 0.000076 107.89% הצג עוד לטווח קצר Sports Bet תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000036 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000036 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000036 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000036 0.41% Sports Bet (SBET) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורSBETב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000036 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Sports Bet (SBET) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSBET , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000036 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Sports Bet (SBET) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSBET , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000036 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Sports Bet (SBET) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSBET הוא $0.000036 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Sports Bet מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 30.30K$ 30.30K $ 30.30K אספקת מחזור 826.92M 826.92M 826.92M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר SBET העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, SBET יש כמות במעגל של 826.92M ושווי שוק כולל של $ 30.30K. צפה SBET במחיר חי

Sports Bet מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בSports Betדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלSports Bet הוא 0.000036USD. היצע במחזור של Sports Bet(SBET) הוא 826.92M SBET , מה שמעניק לו שווי שוק של $30,304 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.06% $ 0 $ 0.000036 $ 0.000033

7 ימים -0.02% $ -0.000000 $ 0.000036 $ 0.000034

30 ימים -0.08% $ -0.000000 $ 0.000036 $ 0.000034 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Sports Bet הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.06% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Sports Bet נסחר בשיא של $0.000036 ושפל של $0.000034 . נרשם שינוי במחיר של -0.02% . מגמה אחרונה זו מציגה אתSBET הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Sports Bet חווה -0.08% שינוי, המשקף בערך $-0.000000 לערכו. זה מצביע על כך ש SBET עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Sports Bet (SBET) מודול חיזוי מחיר עובד? Sports Bet מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SBETעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךSports Bet לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SBET , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Sports Bet. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSBET . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSBET כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Sports Bet.

מדוע SBET חיזוי מחירים חשוב?

SBET תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם SBET כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, SBET ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של SBET בחודש הבא? על פי Sports Bet (SBET) כלי תחזית המחירים, המחיר SBET הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 SBET בשנת 2026? המחיר של 1 Sports Bet (SBET) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, SBET יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של SBET בשנת 2027? Sports Bet (SBET) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SBET עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של SBET בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Sports Bet (SBET) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של SBET בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Sports Bet (SBET) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 SBET בשנת 2030? המחיר של 1 Sports Bet (SBET) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, SBET יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי SBET תחזית המחיר בשנת 2040? Sports Bet (SBET) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SBET עד שנת 2040.