2026 $ 0.000094 5.00%

2027 $ 0.000099 10.25%

2028 $ 0.000104 15.76%

2029 $ 0.000109 21.55%

2030 $ 0.000115 27.63%

2031 $ 0.000120 34.01%

2032 $ 0.000126 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000133 47.75%

2034 $ 0.000139 55.13%

2035 $ 0.000146 62.89%

2036 $ 0.000154 71.03%

2037 $ 0.000161 79.59%

2038 $ 0.000170 88.56%

2039 $ 0.000178 97.99%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000090 0.41% Songjam by Virtuals (SANG) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורSANGב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000090 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Songjam by Virtuals (SANG) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSANG , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000090 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Songjam by Virtuals (SANG) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSANG , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000090 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Songjam by Virtuals (SANG) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSANG הוא $0.000090 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Songjam by Virtuals מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 61.84K$ 61.84K $ 61.84K אספקת מחזור 684.51M 684.51M 684.51M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר SANG העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, SANG יש כמות במעגל של 684.51M ושווי שוק כולל של $ 61.84K. צפה SANG במחיר חי

Songjam by Virtuals מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בSongjam by Virtualsדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלSongjam by Virtuals הוא 0.000090USD. היצע במחזור של Songjam by Virtuals(SANG) הוא 684.51M SANG , מה שמעניק לו שווי שוק של $61,844 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -1.88% $ 0 $ 0.000094 $ 0.000084

7 ימים -23.89% $ -0.000021 $ 0.000126 $ 0.000062

30 ימים 44.77% $ 0.000040 $ 0.000126 $ 0.000062 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Songjam by Virtuals הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת -1.88% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Songjam by Virtuals נסחר בשיא של $0.000126 ושפל של $0.000062 . נרשם שינוי במחיר של -23.89% . מגמה אחרונה זו מציגה אתSANG הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Songjam by Virtuals חווה 44.77% שינוי, המשקף בערך $0.000040 לערכו. זה מצביע על כך ש SANG עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Songjam by Virtuals (SANG) מודול חיזוי מחיר עובד? Songjam by Virtuals מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SANGעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךSongjam by Virtuals לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SANG , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Songjam by Virtuals. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSANG . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSANG כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Songjam by Virtuals.

מדוע SANG חיזוי מחירים חשוב?

SANG תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם SANG כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, SANG ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של SANG בחודש הבא? על פי Songjam by Virtuals (SANG) כלי תחזית המחירים, המחיר SANG הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 SANG בשנת 2026? המחיר של 1 Songjam by Virtuals (SANG) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, SANG יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של SANG בשנת 2027? Songjam by Virtuals (SANG) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SANG עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של SANG בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Songjam by Virtuals (SANG) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של SANG בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Songjam by Virtuals (SANG) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 SANG בשנת 2030? המחיר של 1 Songjam by Virtuals (SANG) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, SANG יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי SANG תחזית המחיר בשנת 2040? Songjam by Virtuals (SANG) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SANG עד שנת 2040. הירשם עכשיו