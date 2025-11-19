Savings xDAI (SDAI) תחזית מחיר (USD)

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Savings xDAI % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Savings xDAI תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Savings xDAI (SDAI) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Savings xDAI ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.21 בשנת 2025. Savings xDAI (SDAI) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Savings xDAI ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.2705 בשנת 2026. Savings xDAI (SDAI) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SDAI הוא $ 1.3340 עם 10.25% שיעור צמיחה. Savings xDAI (SDAI) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SDAI הוא $ 1.4007 עם 15.76% שיעור צמיחה. Savings xDAI (SDAI) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SDAI הוא $ 1.4707 עם 21.55% שיעור צמיחה. Savings xDAI (SDAI) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SDAI הוא $ 1.5443 עם 27.63% שיעור צמיחה. Savings xDAI (SDAI) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Savings xDAI עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.5155. Savings xDAI (SDAI) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Savings xDAI עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 4.0974. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 1.21 0.00%

2026 $ 1.2705 5.00%

2027 $ 1.3340 10.25%

2028 $ 1.4007 15.76%

2029 $ 1.4707 21.55%

2030 $ 1.5443 27.63%

2031 $ 1.6215 34.01%

2032 $ 1.7025 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 1.7877 47.75%

2034 $ 1.8771 55.13%

2035 $ 1.9709 62.89%

2036 $ 2.0695 71.03%

2037 $ 2.1729 79.59%

2038 $ 2.2816 88.56%

2039 $ 2.3957 97.99%

2040 $ 2.5155 107.89% הצג עוד לטווח קצר Savings xDAI תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 1.21 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 1.2101 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 1.2111 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 1.2149 0.41% Savings xDAI (SDAI) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורSDAIב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $1.21 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Savings xDAI (SDAI) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSDAI , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $1.2101 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Savings xDAI (SDAI) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSDAI , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $1.2111 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Savings xDAI (SDAI) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSDAI הוא $1.2149 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Savings xDAI מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 98.60M$ 98.60M $ 98.60M אספקת מחזור 81.64M 81.64M 81.64M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר SDAI העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, SDAI יש כמות במעגל של 81.64M ושווי שוק כולל של $ 98.60M. צפה SDAI במחיר חי

Savings xDAI מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בSavings xDAIדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלSavings xDAI הוא 1.21USD. היצע במחזור של Savings xDAI(SDAI) הוא 81.64M SDAI , מה שמעניק לו שווי שוק של $98,595,328 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.17% $ 0.002013 $ 1.22 $ 1.2

7 ימים 0.81% $ 0.009846 $ 1.2154 $ 1.1937

30 ימים 0.78% $ 0.009472 $ 1.2154 $ 1.1937 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Savings xDAI הראה תנועת מחירים של $0.002013 , המשקפת 0.17% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Savings xDAI נסחר בשיא של $1.2154 ושפל של $1.1937 . נרשם שינוי במחיר של 0.81% . מגמה אחרונה זו מציגה אתSDAI הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Savings xDAI חווה 0.78% שינוי, המשקף בערך $0.009472 לערכו. זה מצביע על כך ש SDAI עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Savings xDAI (SDAI) מודול חיזוי מחיר עובד? Savings xDAI מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SDAIעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךSavings xDAI לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SDAI , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Savings xDAI. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSDAI . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSDAI כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Savings xDAI.

מדוע SDAI חיזוי מחירים חשוב?

SDAI תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם SDAI כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, SDAI ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של SDAI בחודש הבא? על פי Savings xDAI (SDAI) כלי תחזית המחירים, המחיר SDAI הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 SDAI בשנת 2026? המחיר של 1 Savings xDAI (SDAI) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, SDAI יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של SDAI בשנת 2027? Savings xDAI (SDAI) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SDAI עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של SDAI בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Savings xDAI (SDAI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של SDAI בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Savings xDAI (SDAI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 SDAI בשנת 2030? המחיר של 1 Savings xDAI (SDAI) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, SDAI יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי SDAI תחזית המחיר בשנת 2040? Savings xDAI (SDAI) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SDAI עד שנת 2040.