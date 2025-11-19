בורסת MEXC / תחזית מחיר קריפטו / Ripe DAO Governance Token (RIPE) /

Ripe DAO Governance Token (RIPE) תחזית מחיר (USD)

קבל Ripe DAO Governance Token תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה RIPE יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Ripe DAO Governance Token % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Ripe DAO Governance Token תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Ripe DAO Governance Token (RIPE) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Ripe DAO Governance Token ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.18 בשנת 2025. Ripe DAO Governance Token (RIPE) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Ripe DAO Governance Token ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.2389 בשנת 2026. Ripe DAO Governance Token (RIPE) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של RIPE הוא $ 1.3009 עם 10.25% שיעור צמיחה. Ripe DAO Governance Token (RIPE) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של RIPE הוא $ 1.3659 עם 15.76% שיעור צמיחה. Ripe DAO Governance Token (RIPE) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של RIPE הוא $ 1.4342 עם 21.55% שיעור צמיחה. Ripe DAO Governance Token (RIPE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של RIPE הוא $ 1.5060 עם 27.63% שיעור צמיחה. Ripe DAO Governance Token (RIPE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Ripe DAO Governance Token עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.4531. Ripe DAO Governance Token (RIPE) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Ripe DAO Governance Token עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3.9958. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 1.18 0.00%

2026 $ 1.2389 5.00%

2027 $ 1.3009 10.25%

2028 $ 1.3659 15.76%

2029 $ 1.4342 21.55%

2030 $ 1.5060 27.63%

2031 $ 1.5813 34.01%

2032 $ 1.6603 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 1.7433 47.75%

2034 $ 1.8305 55.13%

2035 $ 1.9220 62.89%

2036 $ 2.0182 71.03%

2037 $ 2.1191 79.59%

2038 $ 2.2250 88.56%

2039 $ 2.3363 97.99%

2040 $ 2.4531 107.89% הצג עוד לטווח קצר Ripe DAO Governance Token תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 1.18 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 1.1801 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 1.1811 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 1.1848 0.41% Ripe DAO Governance Token (RIPE) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורRIPEב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $1.18 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Ripe DAO Governance Token (RIPE) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורRIPE , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $1.1801 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Ripe DAO Governance Token (RIPE) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורRIPE , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $1.1811 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Ripe DAO Governance Token (RIPE) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורRIPE הוא $1.1848 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Ripe DAO Governance Token מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M אספקת מחזור 1.20M 1.20M 1.20M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר RIPE העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, RIPE יש כמות במעגל של 1.20M ושווי שוק כולל של $ 1.41M. צפה RIPE במחיר חי

Ripe DAO Governance Token מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בRipe DAO Governance Tokenדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלRipe DAO Governance Token הוא 1.18USD. היצע במחזור של Ripe DAO Governance Token(RIPE) הוא 1.20M RIPE , מה שמעניק לו שווי שוק של $1,411,103 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -1.45% $ -0.017331 $ 1.19 $ 1.14

7 ימים -20.51% $ -0.242077 $ 4.2156 $ 1.1478

30 ימים -74.06% $ -0.873922 $ 4.2156 $ 1.1478 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Ripe DAO Governance Token הראה תנועת מחירים של $-0.017331 , המשקפת -1.45% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Ripe DAO Governance Token נסחר בשיא של $4.2156 ושפל של $1.1478 . נרשם שינוי במחיר של -20.51% . מגמה אחרונה זו מציגה אתRIPE הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Ripe DAO Governance Token חווה -74.06% שינוי, המשקף בערך $-0.873922 לערכו. זה מצביע על כך ש RIPE עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Ripe DAO Governance Token (RIPE) מודול חיזוי מחיר עובד? Ripe DAO Governance Token מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של RIPEעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךRipe DAO Governance Token לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של RIPE , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Ripe DAO Governance Token. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלRIPE . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלRIPE כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Ripe DAO Governance Token.

מדוע RIPE חיזוי מחירים חשוב?

RIPE תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם RIPE כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, RIPE ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של RIPE בחודש הבא? על פי Ripe DAO Governance Token (RIPE) כלי תחזית המחירים, המחיר RIPE הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 RIPE בשנת 2026? המחיר של 1 Ripe DAO Governance Token (RIPE) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, RIPE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של RIPE בשנת 2027? Ripe DAO Governance Token (RIPE) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 RIPE עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של RIPE בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Ripe DAO Governance Token (RIPE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של RIPE בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Ripe DAO Governance Token (RIPE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 RIPE בשנת 2030? המחיר של 1 Ripe DAO Governance Token (RIPE) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, RIPE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי RIPE תחזית המחיר בשנת 2040? Ripe DAO Governance Token (RIPE) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 RIPE עד שנת 2040. הירשם עכשיו