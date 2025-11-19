בורסת MEXC / תחזית מחיר קריפטו / REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) /

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) תחזית מחיר (USD)

קבל REAL ESMATE by Virtuals תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה EMATE יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של REAL ESMATE by Virtuals % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% הצג עוד לטווח קצר REAL ESMATE by Virtuals תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0 0.41% REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורEMATEב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורEMATE , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורEMATE , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורEMATE הוא $0 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית REAL ESMATE by Virtuals מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 59.80K$ 59.80K $ 59.80K אספקת מחזור 734.98M 734.98M 734.98M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר EMATE העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, EMATE יש כמות במעגל של 734.98M ושווי שוק כולל של $ 59.80K. צפה EMATE במחיר חי

REAL ESMATE by Virtuals מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בREAL ESMATE by Virtualsדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלREAL ESMATE by Virtuals הוא 0USD. היצע במחזור של REAL ESMATE by Virtuals(EMATE) הוא 734.98M EMATE , מה שמעניק לו שווי שוק של $59,803 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -1.93% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -20.73% $ 0 $ 0.000109 $ 0.000076

30 ימים -1.52% $ 0 $ 0.000109 $ 0.000076 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,REAL ESMATE by Virtuals הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת -1.93% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,REAL ESMATE by Virtuals נסחר בשיא של $0.000109 ושפל של $0.000076 . נרשם שינוי במחיר של -20.73% . מגמה אחרונה זו מציגה אתEMATE הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,REAL ESMATE by Virtuals חווה -1.52% שינוי, המשקף בערך $0 לערכו. זה מצביע על כך ש EMATE עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) מודול חיזוי מחיר עובד? REAL ESMATE by Virtuals מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של EMATEעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךREAL ESMATE by Virtuals לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של EMATE , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של REAL ESMATE by Virtuals. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלEMATE . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלEMATE כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של REAL ESMATE by Virtuals.

מדוע EMATE חיזוי מחירים חשוב?

EMATE תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם EMATE כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, EMATE ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של EMATE בחודש הבא? על פי REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) כלי תחזית המחירים, המחיר EMATE הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 EMATE בשנת 2026? המחיר של 1 REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, EMATE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של EMATE בשנת 2027? REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 EMATE עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של EMATE בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של EMATE בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 EMATE בשנת 2030? המחיר של 1 REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, EMATE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי EMATE תחזית המחיר בשנת 2040? REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 EMATE עד שנת 2040. הירשם עכשיו