Poolz Finance (POOLX) תחזית מחיר (USD)

קבל Poolz Finance תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה POOLX יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות POOLX

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Poolz Finance % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Poolz Finance תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Poolz Finance (POOLX) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Poolz Finance ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.204604 בשנת 2025. Poolz Finance (POOLX) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Poolz Finance ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.214834 בשנת 2026. Poolz Finance (POOLX) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של POOLX הוא $ 0.225575 עם 10.25% שיעור צמיחה. Poolz Finance (POOLX) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של POOLX הוא $ 0.236854 עם 15.76% שיעור צמיחה. Poolz Finance (POOLX) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של POOLX הוא $ 0.248697 עם 21.55% שיעור צמיחה. Poolz Finance (POOLX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של POOLX הוא $ 0.261132 עם 27.63% שיעור צמיחה. Poolz Finance (POOLX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Poolz Finance עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.425357. Poolz Finance (POOLX) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Poolz Finance עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.692861. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.204604 0.00%

2026 $ 0.214834 5.00%

2027 $ 0.225575 10.25%

2028 $ 0.236854 15.76%

2029 $ 0.248697 21.55%

2030 $ 0.261132 27.63%

2031 $ 0.274188 34.01%

2032 $ 0.287898 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.302293 47.75%

2034 $ 0.317407 55.13%

2035 $ 0.333278 62.89%

2036 $ 0.349942 71.03%

2037 $ 0.367439 79.59%

2038 $ 0.385811 88.56%

2039 $ 0.405101 97.99%

2040 $ 0.425357 107.89% הצג עוד לטווח קצר Poolz Finance תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.204604 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.204632 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.204800 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.205444 0.41% Poolz Finance (POOLX) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורPOOLXב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.204604 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Poolz Finance (POOLX) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורPOOLX , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.204632 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Poolz Finance (POOLX) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורPOOLX , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.204800 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Poolz Finance (POOLX) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורPOOLX הוא $0.205444 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Poolz Finance מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M אספקת מחזור 5.23M 5.23M 5.23M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר POOLX העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, POOLX יש כמות במעגל של 5.23M ושווי שוק כולל של $ 1.06M. צפה POOLX במחיר חי

Poolz Finance מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בPoolz Financeדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלPoolz Finance הוא 0.204604USD. היצע במחזור של Poolz Finance(POOLX) הוא 5.23M POOLX , מה שמעניק לו שווי שוק של $1,057,928 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 4.66% $ 0.009117 $ 0.205427 $ 0.192342

7 ימים 1.08% $ 0.002218 $ 0.236888 $ 0.190347

30 ימים -13.08% $ -0.026782 $ 0.236888 $ 0.190347 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Poolz Finance הראה תנועת מחירים של $0.009117 , המשקפת 4.66% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Poolz Finance נסחר בשיא של $0.236888 ושפל של $0.190347 . נרשם שינוי במחיר של 1.08% . מגמה אחרונה זו מציגה אתPOOLX הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Poolz Finance חווה -13.08% שינוי, המשקף בערך $-0.026782 לערכו. זה מצביע על כך ש POOLX עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Poolz Finance (POOLX) מודול חיזוי מחיר עובד? Poolz Finance מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של POOLXעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךPoolz Finance לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של POOLX , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Poolz Finance. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלPOOLX . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלPOOLX כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Poolz Finance.

מדוע POOLX חיזוי מחירים חשוב?

POOLX תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם POOLX כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, POOLX ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של POOLX בחודש הבא? על פי Poolz Finance (POOLX) כלי תחזית המחירים, המחיר POOLX הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 POOLX בשנת 2026? המחיר של 1 Poolz Finance (POOLX) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, POOLX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של POOLX בשנת 2027? Poolz Finance (POOLX) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 POOLX עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של POOLX בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Poolz Finance (POOLX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של POOLX בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Poolz Finance (POOLX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 POOLX בשנת 2030? המחיר של 1 Poolz Finance (POOLX) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, POOLX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי POOLX תחזית המחיר בשנת 2040? Poolz Finance (POOLX) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 POOLX עד שנת 2040. הירשם עכשיו