PLURcoin (PLUR) תחזית מחיר (USD)

קבל PLURcoin תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה PLUR יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של PLURcoin % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה PLURcoin תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) PLURcoin (PLUR) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, PLURcoin ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000172 בשנת 2025. PLURcoin (PLUR) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, PLURcoin ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000180 בשנת 2026. PLURcoin (PLUR) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של PLUR הוא $ 0.000189 עם 10.25% שיעור צמיחה. PLURcoin (PLUR) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של PLUR הוא $ 0.000199 עם 15.76% שיעור צמיחה. PLURcoin (PLUR) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של PLUR הוא $ 0.000209 עם 21.55% שיעור צמיחה. PLURcoin (PLUR) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של PLUR הוא $ 0.000219 עם 27.63% שיעור צמיחה. PLURcoin (PLUR) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של PLURcoin עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000357. PLURcoin (PLUR) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של PLURcoin עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000582. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000172 0.00%

2026 $ 0.000180 5.00%

2027 $ 0.000189 10.25%

2028 $ 0.000199 15.76%

2029 $ 0.000209 21.55%

2030 $ 0.000219 27.63%

2031 $ 0.000230 34.01%

2032 $ 0.000242 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000254 47.75%

2034 $ 0.000266 55.13%

2035 $ 0.000280 62.89%

2036 $ 0.000294 71.03%

2037 $ 0.000308 79.59%

2038 $ 0.000324 88.56%

2039 $ 0.000340 97.99%

2040 $ 0.000357 107.89% הצג עוד לטווח קצר PLURcoin תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000172 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000172 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000172 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000172 0.41% PLURcoin (PLUR) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורPLURב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000172 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. PLURcoin (PLUR) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורPLUR , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000172 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. PLURcoin (PLUR) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורPLUR , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000172 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. PLURcoin (PLUR) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורPLUR הוא $0.000172 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית PLURcoin מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 188.75K$ 188.75K $ 188.75K אספקת מחזור 1.10B 1.10B 1.10B נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר PLUR העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, PLUR יש כמות במעגל של 1.10B ושווי שוק כולל של $ 188.75K. צפה PLUR במחיר חי

PLURcoin מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בPLURcoinדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלPLURcoin הוא 0.000172USD. היצע במחזור של PLURcoin(PLUR) הוא 1.10B PLUR , מה שמעניק לו שווי שוק של $188,747 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים 0.00% $ 0 $ 0.000175 $ 0.000175

30 ימים -1.47% $ -0.000002 $ 0.000175 $ 0.000175 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,PLURcoin הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,PLURcoin נסחר בשיא של $0.000175 ושפל של $0.000175 . נרשם שינוי במחיר של 0.00% . מגמה אחרונה זו מציגה אתPLUR הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,PLURcoin חווה -1.47% שינוי, המשקף בערך $-0.000002 לערכו. זה מצביע על כך ש PLUR עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך PLURcoin (PLUR) מודול חיזוי מחיר עובד? PLURcoin מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של PLURעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךPLURcoin לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של PLUR , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של PLURcoin. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלPLUR . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלPLUR כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של PLURcoin.

מדוע PLUR חיזוי מחירים חשוב?

PLUR תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם PLUR כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, PLUR ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של PLUR בחודש הבא? על פי PLURcoin (PLUR) כלי תחזית המחירים, המחיר PLUR הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 PLUR בשנת 2026? המחיר של 1 PLURcoin (PLUR) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, PLUR יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של PLUR בשנת 2027? PLURcoin (PLUR) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PLUR עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של PLUR בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, PLURcoin (PLUR) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של PLUR בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, PLURcoin (PLUR) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 PLUR בשנת 2030? המחיר של 1 PLURcoin (PLUR) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, PLUR יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי PLUR תחזית המחיר בשנת 2040? PLURcoin (PLUR) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PLUR עד שנת 2040.