Phaser Beary (PHASER) תחזית מחיר (USD)

קבל Phaser Beary תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה PHASER יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות PHASER

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Phaser Beary % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Phaser Beary תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Phaser Beary (PHASER) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Phaser Beary ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2025. Phaser Beary (PHASER) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Phaser Beary ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2026. Phaser Beary (PHASER) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של PHASER הוא $ 0 עם 10.25% שיעור צמיחה. Phaser Beary (PHASER) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של PHASER הוא $ 0 עם 15.76% שיעור צמיחה. Phaser Beary (PHASER) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של PHASER הוא $ 0 עם 21.55% שיעור צמיחה. Phaser Beary (PHASER) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של PHASER הוא $ 0 עם 27.63% שיעור צמיחה. Phaser Beary (PHASER) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Phaser Beary עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. Phaser Beary (PHASER) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Phaser Beary עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% הצג עוד לטווח קצר Phaser Beary תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0 0.41% Phaser Beary (PHASER) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורPHASERב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Phaser Beary (PHASER) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורPHASER , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Phaser Beary (PHASER) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורPHASER , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Phaser Beary (PHASER) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורPHASER הוא $0 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Phaser Beary מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 15.34K$ 15.34K $ 15.34K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר PHASER העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, PHASER יש כמות במעגל של 1.00B ושווי שוק כולל של $ 15.34K. צפה PHASER במחיר חי

Phaser Beary מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בPhaser Bearyדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלPhaser Beary הוא 0USD. היצע במחזור של Phaser Beary(PHASER) הוא 1.00B PHASER , מה שמעניק לו שווי שוק של $15,341.92 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -16.92% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -34.06% $ 0 $ 0.000025 $ 0.000014

30 ימים -26.21% $ 0 $ 0.000025 $ 0.000014 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Phaser Beary הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת -16.92% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Phaser Beary נסחר בשיא של $0.000025 ושפל של $0.000014 . נרשם שינוי במחיר של -34.06% . מגמה אחרונה זו מציגה אתPHASER הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Phaser Beary חווה -26.21% שינוי, המשקף בערך $0 לערכו. זה מצביע על כך ש PHASER עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Phaser Beary (PHASER) מודול חיזוי מחיר עובד? Phaser Beary מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של PHASERעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךPhaser Beary לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של PHASER , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Phaser Beary. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלPHASER . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלPHASER כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Phaser Beary.

מדוע PHASER חיזוי מחירים חשוב?

PHASER תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם PHASER כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, PHASER ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של PHASER בחודש הבא? על פי Phaser Beary (PHASER) כלי תחזית המחירים, המחיר PHASER הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 PHASER בשנת 2026? המחיר של 1 Phaser Beary (PHASER) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, PHASER יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של PHASER בשנת 2027? Phaser Beary (PHASER) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PHASER עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של PHASER בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Phaser Beary (PHASER) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של PHASER בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Phaser Beary (PHASER) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 PHASER בשנת 2030? המחיר של 1 Phaser Beary (PHASER) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, PHASER יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי PHASER תחזית המחיר בשנת 2040? Phaser Beary (PHASER) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PHASER עד שנת 2040. הירשם עכשיו