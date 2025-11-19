Paragon Tweaks (PRGN) תחזית מחיר (USD)

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Paragon Tweaks % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Paragon Tweaks תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Paragon Tweaks (PRGN) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Paragon Tweaks ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000209 בשנת 2025. Paragon Tweaks (PRGN) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Paragon Tweaks ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000219 בשנת 2026. Paragon Tweaks (PRGN) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של PRGN הוא $ 0.000230 עם 10.25% שיעור צמיחה. Paragon Tweaks (PRGN) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של PRGN הוא $ 0.000241 עם 15.76% שיעור צמיחה. Paragon Tweaks (PRGN) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של PRGN הוא $ 0.000254 עם 21.55% שיעור צמיחה. Paragon Tweaks (PRGN) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של PRGN הוא $ 0.000266 עם 27.63% שיעור צמיחה. Paragon Tweaks (PRGN) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Paragon Tweaks עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000434. Paragon Tweaks (PRGN) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Paragon Tweaks עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000707. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000209 0.00%

2026 $ 0.000219 5.00%

2027 $ 0.000230 10.25%

2028 $ 0.000241 15.76%

2029 $ 0.000254 21.55%

2030 $ 0.000266 27.63%

2031 $ 0.000280 34.01%

2032 $ 0.000294 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000308 47.75%

2034 $ 0.000324 55.13%

2035 $ 0.000340 62.89%

2036 $ 0.000357 71.03%

2037 $ 0.000375 79.59%

2038 $ 0.000394 88.56%

2039 $ 0.000413 97.99%

2040 $ 0.000434 107.89% הצג עוד לטווח קצר Paragon Tweaks תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000209 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000209 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000209 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000209 0.41% Paragon Tweaks (PRGN) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורPRGNב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000209 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Paragon Tweaks (PRGN) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורPRGN , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000209 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Paragon Tweaks (PRGN) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורPRGN , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000209 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Paragon Tweaks (PRGN) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורPRGN הוא $0.000209 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Paragon Tweaks מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 202.10K$ 202.10K $ 202.10K אספקת מחזור 966.79M 966.79M 966.79M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר PRGN העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, PRGN יש כמות במעגל של 966.79M ושווי שוק כולל של $ 202.10K. צפה PRGN במחיר חי

Paragon Tweaks מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בParagon Tweaksדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלParagon Tweaks הוא 0.000209USD. היצע במחזור של Paragon Tweaks(PRGN) הוא 966.79M PRGN , מה שמעניק לו שווי שוק של $202,102 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 2.84% $ 0 $ 0.000222 $ 0.000188

7 ימים -27.15% $ -0.000056 $ 0.000454 $ 0.000192

30 ימים -49.61% $ -0.000103 $ 0.000454 $ 0.000192 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Paragon Tweaks הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 2.84% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Paragon Tweaks נסחר בשיא של $0.000454 ושפל של $0.000192 . נרשם שינוי במחיר של -27.15% . מגמה אחרונה זו מציגה אתPRGN הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Paragon Tweaks חווה -49.61% שינוי, המשקף בערך $-0.000103 לערכו. זה מצביע על כך ש PRGN עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Paragon Tweaks (PRGN) מודול חיזוי מחיר עובד? Paragon Tweaks מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של PRGNעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךParagon Tweaks לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של PRGN , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Paragon Tweaks. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלPRGN . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלPRGN כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Paragon Tweaks.

מדוע PRGN חיזוי מחירים חשוב?

PRGN תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם PRGN כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, PRGN ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של PRGN בחודש הבא? על פי Paragon Tweaks (PRGN) כלי תחזית המחירים, המחיר PRGN הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 PRGN בשנת 2026? המחיר של 1 Paragon Tweaks (PRGN) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, PRGN יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של PRGN בשנת 2027? Paragon Tweaks (PRGN) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PRGN עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של PRGN בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Paragon Tweaks (PRGN) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של PRGN בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Paragon Tweaks (PRGN) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 PRGN בשנת 2030? המחיר של 1 Paragon Tweaks (PRGN) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, PRGN יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי PRGN תחזית המחיר בשנת 2040? Paragon Tweaks (PRGN) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PRGN עד שנת 2040. הירשם עכשיו