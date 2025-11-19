Paragon Tweaks (PRGN) תחזית מחיר (USD)

קבל Paragon Tweaks תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה PRGN יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Paragon Tweaks
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Paragon Tweaks חיזוי מחיר
Paragon Tweaks תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Paragon Tweaks (PRGN) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Paragon Tweaks ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000209 בשנת 2025.

Paragon Tweaks (PRGN) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Paragon Tweaks ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000219 בשנת 2026.

Paragon Tweaks (PRGN) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של PRGN הוא $ 0.000230 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Paragon Tweaks (PRGN) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של PRGN הוא $ 0.000241 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Paragon Tweaks (PRGN) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של PRGN הוא $ 0.000254 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Paragon Tweaks (PRGN) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של PRGN הוא $ 0.000266 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Paragon Tweaks (PRGN) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Paragon Tweaks עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000434.

Paragon Tweaks (PRGN) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Paragon Tweaks עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000707.

לטווח קצר Paragon Tweaks תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 0.000209
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 0.000209
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 0.000209
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 0.000209
    0.41%
Paragon Tweaks (PRGN) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורPRGNב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.000209. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Paragon Tweaks (PRGN) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורPRGN , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000209. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Paragon Tweaks (PRGN) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורPRGN , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000209. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Paragon Tweaks (PRGN) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורPRGN הוא $0.000209. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Paragon Tweaks

--

$ 202.10K
$ 202.10K$ 202.10K

966.79M
966.79M 966.79M

--

המחיר PRGN העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות.
בנוסף, PRGN יש כמות במעגל של 966.79M ושווי שוק כולל של $ 202.10K.

Paragon Tweaks מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בParagon Tweaksדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלParagon Tweaks הוא 0.000209USD. היצע במחזור של Paragon Tweaks(PRGN) הוא966.79M PRGN , מה שמעניק לו שווי שוק של $202,102.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    2.84%
    $ 0
    $ 0.000222
    $ 0.000188
  • 7 ימים
    -27.15%
    $ -0.000056
    $ 0.000454
    $ 0.000192
  • 30 ימים
    -49.61%
    $ -0.000103
    $ 0.000454
    $ 0.000192
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Paragon Tweaks הראה תנועת מחירים של$0 , המשקפת2.84% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Paragon Tweaks נסחר בשיא של $0.000454 ושפל של $0.000192. נרשם שינוי במחיר של-27.15%. מגמה אחרונה זו מציגה אתPRGN הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Paragon Tweaks חווה -49.61%שינוי, המשקף בערך $-0.000103 לערכו. זה מצביע על כך ש PRGN עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Paragon Tweaks (PRGN) מודול חיזוי מחיר עובד?

Paragon Tweaks מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של PRGNעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךParagon Tweaks לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של PRGN , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Paragon Tweaks. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלPRGN .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלPRGN כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Paragon Tweaks.

מדוע PRGN חיזוי מחירים חשוב?

PRGN תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם PRGN כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, PRGN ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של PRGN בחודש הבא?
על פי Paragon Tweaks (PRGN) כלי תחזית המחירים, המחיר PRGN הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 PRGN בשנת 2026?
המחיר של 1 Paragon Tweaks (PRGN) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, PRGN יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של PRGN בשנת 2027?
Paragon Tweaks (PRGN) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PRGN עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של PRGN בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Paragon Tweaks (PRGN) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של PRGN בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Paragon Tweaks (PRGN) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 PRGN בשנת 2030?
המחיר של 1 Paragon Tweaks (PRGN) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, PRGN יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי PRGN תחזית המחיר בשנת 2040?
Paragon Tweaks (PRGN) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PRGN עד שנת 2040.
כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.