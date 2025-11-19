Paddle Finance (PADD) תחזית מחיר (USD)

קבל Paddle Finance תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה PADD יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Paddle Finance % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Paddle Finance תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Paddle Finance (PADD) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Paddle Finance ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2025. Paddle Finance (PADD) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Paddle Finance ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2026. Paddle Finance (PADD) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של PADD הוא $ 0 עם 10.25% שיעור צמיחה. Paddle Finance (PADD) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של PADD הוא $ 0 עם 15.76% שיעור צמיחה. Paddle Finance (PADD) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של PADD הוא $ 0 עם 21.55% שיעור צמיחה. Paddle Finance (PADD) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של PADD הוא $ 0 עם 27.63% שיעור צמיחה. Paddle Finance (PADD) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Paddle Finance עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. Paddle Finance (PADD) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Paddle Finance עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% הצג עוד לטווח קצר Paddle Finance תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0 0.41% Paddle Finance (PADD) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורPADDב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Paddle Finance (PADD) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורPADD , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Paddle Finance (PADD) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורPADD , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Paddle Finance (PADD) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורPADD הוא $0 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Paddle Finance מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 29.73K$ 29.73K $ 29.73K אספקת מחזור 123.65M 123.65M 123.65M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר PADD העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, PADD יש כמות במעגל של 123.65M ושווי שוק כולל של $ 29.73K. צפה PADD במחיר חי

Paddle Finance מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בPaddle Financeדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלPaddle Finance הוא 0USD. היצע במחזור של Paddle Finance(PADD) הוא 123.65M PADD , מה שמעניק לו שווי שוק של $29,732 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 20.81% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -67.53% $ 0 $ 0.000740 $ 0.000196

30 ימים -55.09% $ 0 $ 0.000740 $ 0.000196 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Paddle Finance הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 20.81% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Paddle Finance נסחר בשיא של $0.000740 ושפל של $0.000196 . נרשם שינוי במחיר של -67.53% . מגמה אחרונה זו מציגה אתPADD הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Paddle Finance חווה -55.09% שינוי, המשקף בערך $0 לערכו. זה מצביע על כך ש PADD עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Paddle Finance (PADD) מודול חיזוי מחיר עובד? Paddle Finance מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של PADDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךPaddle Finance לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של PADD , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Paddle Finance. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלPADD . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלPADD כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Paddle Finance.

מדוע PADD חיזוי מחירים חשוב?

PADD תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם PADD כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, PADD ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של PADD בחודש הבא? על פי Paddle Finance (PADD) כלי תחזית המחירים, המחיר PADD הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 PADD בשנת 2026? המחיר של 1 Paddle Finance (PADD) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, PADD יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של PADD בשנת 2027? Paddle Finance (PADD) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PADD עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של PADD בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Paddle Finance (PADD) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של PADD בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Paddle Finance (PADD) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 PADD בשנת 2030? המחיר של 1 Paddle Finance (PADD) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, PADD יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי PADD תחזית המחיר בשנת 2040? Paddle Finance (PADD) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PADD עד שנת 2040.