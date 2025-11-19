OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) תחזית מחיר (USD)

קבל OUTLAW Crypto Games תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה OUTLAW יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות OUTLAW

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של OUTLAW Crypto Games % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה OUTLAW Crypto Games תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, OUTLAW Crypto Games ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000791 בשנת 2025. OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, OUTLAW Crypto Games ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000830 בשנת 2026. OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של OUTLAW הוא $ 0.000872 עם 10.25% שיעור צמיחה. OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של OUTLAW הוא $ 0.000915 עם 15.76% שיעור צמיחה. OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של OUTLAW הוא $ 0.000961 עם 21.55% שיעור צמיחה. OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של OUTLAW הוא $ 0.001009 עם 27.63% שיעור צמיחה. OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של OUTLAW Crypto Games עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001644. OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של OUTLAW Crypto Games עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002679. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000791 0.00%

2026 $ 0.000830 5.00%

2027 $ 0.000872 10.25%

2028 $ 0.000915 15.76%

2029 $ 0.000961 21.55%

2030 $ 0.001009 27.63%

2031 $ 0.001060 34.01%

2032 $ 0.001113 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.001168 47.75%

2034 $ 0.001227 55.13%

2035 $ 0.001288 62.89%

2036 $ 0.001353 71.03%

2037 $ 0.001420 79.59%

2038 $ 0.001491 88.56%

2039 $ 0.001566 97.99%

2040 $ 0.001644 107.89% הצג עוד לטווח קצר OUTLAW Crypto Games תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000791 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000791 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000791 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000794 0.41% OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורOUTLAWב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000791 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורOUTLAW , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000791 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורOUTLAW , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000791 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורOUTLAW הוא $0.000794 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית OUTLAW Crypto Games מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 787.32K$ 787.32K $ 787.32K אספקת מחזור 995.20M 995.20M 995.20M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר OUTLAW העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, OUTLAW יש כמות במעגל של 995.20M ושווי שוק כולל של $ 787.32K. צפה OUTLAW במחיר חי

OUTLAW Crypto Games מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בOUTLAW Crypto Gamesדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלOUTLAW Crypto Games הוא 0.000791USD. היצע במחזור של OUTLAW Crypto Games(OUTLAW) הוא 995.20M OUTLAW , מה שמעניק לו שווי שוק של $787,323 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 16.97% $ 0.000114 $ 0.000803 $ 0.000639

7 ימים -4.84% $ -0.000038 $ 0.002983 $ 0.000641

30 ימים -74.07% $ -0.000586 $ 0.002983 $ 0.000641 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,OUTLAW Crypto Games הראה תנועת מחירים של $0.000114 , המשקפת 16.97% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,OUTLAW Crypto Games נסחר בשיא של $0.002983 ושפל של $0.000641 . נרשם שינוי במחיר של -4.84% . מגמה אחרונה זו מציגה אתOUTLAW הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,OUTLAW Crypto Games חווה -74.07% שינוי, המשקף בערך $-0.000586 לערכו. זה מצביע על כך ש OUTLAW עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) מודול חיזוי מחיר עובד? OUTLAW Crypto Games מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של OUTLAWעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךOUTLAW Crypto Games לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של OUTLAW , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של OUTLAW Crypto Games. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלOUTLAW . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלOUTLAW כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של OUTLAW Crypto Games.

מדוע OUTLAW חיזוי מחירים חשוב?

OUTLAW תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם OUTLAW כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, OUTLAW ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של OUTLAW בחודש הבא? על פי OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) כלי תחזית המחירים, המחיר OUTLAW הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 OUTLAW בשנת 2026? המחיר של 1 OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, OUTLAW יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של OUTLAW בשנת 2027? OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 OUTLAW עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של OUTLAW בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של OUTLAW בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 OUTLAW בשנת 2030? המחיר של 1 OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, OUTLAW יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי OUTLAW תחזית המחיר בשנת 2040? OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 OUTLAW עד שנת 2040. הירשם עכשיו