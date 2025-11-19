OpenDelta GMCI30 (OG30) תחזית מחיר (USD)

קבל OpenDelta GMCI30 תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה OG30 יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של OpenDelta GMCI30 % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה OpenDelta GMCI30 תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) OpenDelta GMCI30 (OG30) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, OpenDelta GMCI30 ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.165029 בשנת 2025. OpenDelta GMCI30 (OG30) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, OpenDelta GMCI30 ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.173280 בשנת 2026. OpenDelta GMCI30 (OG30) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של OG30 הוא $ 0.181944 עם 10.25% שיעור צמיחה. OpenDelta GMCI30 (OG30) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של OG30 הוא $ 0.191041 עם 15.76% שיעור צמיחה. OpenDelta GMCI30 (OG30) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של OG30 הוא $ 0.200593 עם 21.55% שיעור צמיחה. OpenDelta GMCI30 (OG30) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של OG30 הוא $ 0.210623 עם 27.63% שיעור צמיחה. OpenDelta GMCI30 (OG30) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של OpenDelta GMCI30 עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.343083. OpenDelta GMCI30 (OG30) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של OpenDelta GMCI30 עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.558846. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.165029 0.00%

2026 $ 0.173280 5.00%

2027 $ 0.181944 10.25%

2028 $ 0.191041 15.76%

2029 $ 0.200593 21.55%

2030 $ 0.210623 27.63%

2031 $ 0.221154 34.01%

2032 $ 0.232212 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.243822 47.75%

2034 $ 0.256014 55.13%

2035 $ 0.268814 62.89%

2036 $ 0.282255 71.03%

2037 $ 0.296368 79.59%

2038 $ 0.311186 88.56%

2039 $ 0.326746 97.99%

2040 $ 0.343083 107.89% הצג עוד לטווח קצר OpenDelta GMCI30 תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.165029 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.165051 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.165187 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.165707 0.41% OpenDelta GMCI30 (OG30) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורOG30ב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.165029 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. OpenDelta GMCI30 (OG30) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורOG30 , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.165051 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. OpenDelta GMCI30 (OG30) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורOG30 , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.165187 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. OpenDelta GMCI30 (OG30) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורOG30 הוא $0.165707 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית OpenDelta GMCI30 מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 156.05K$ 156.05K $ 156.05K אספקת מחזור 940.00K 940.00K 940.00K נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר OG30 העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, OG30 יש כמות במעגל של 940.00K ושווי שוק כולל של $ 156.05K. צפה OG30 במחיר חי

OpenDelta GMCI30 מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בOpenDelta GMCI30דף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלOpenDelta GMCI30 הוא 0.165029USD. היצע במחזור של OpenDelta GMCI30(OG30) הוא 940.00K OG30 , מה שמעניק לו שווי שוק של $156,048 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.12% $ -0.000204 $ 0.166024 $ 0.163079

7 ימים -12.34% $ -0.020378 $ 0.199729 $ 0.163136

30 ימים -17.88% $ -0.029507 $ 0.199729 $ 0.163136 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,OpenDelta GMCI30 הראה תנועת מחירים של $-0.000204 , המשקפת -0.12% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,OpenDelta GMCI30 נסחר בשיא של $0.199729 ושפל של $0.163136 . נרשם שינוי במחיר של -12.34% . מגמה אחרונה זו מציגה אתOG30 הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,OpenDelta GMCI30 חווה -17.88% שינוי, המשקף בערך $-0.029507 לערכו. זה מצביע על כך ש OG30 עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך OpenDelta GMCI30 (OG30) מודול חיזוי מחיר עובד? OpenDelta GMCI30 מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של OG30על בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךOpenDelta GMCI30 לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של OG30 , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של OpenDelta GMCI30. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלOG30 . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלOG30 כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של OpenDelta GMCI30.

מדוע OG30 חיזוי מחירים חשוב?

OG30 תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

