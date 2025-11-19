Odin Liquidity Network (ODIN) תחזית מחיר (USD)

קבל Odin Liquidity Network תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ODIN יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Odin Liquidity Network % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Odin Liquidity Network תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Odin Liquidity Network (ODIN) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Odin Liquidity Network ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003807 בשנת 2025. Odin Liquidity Network (ODIN) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Odin Liquidity Network ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003997 בשנת 2026. Odin Liquidity Network (ODIN) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ODIN הוא $ 0.004197 עם 10.25% שיעור צמיחה. Odin Liquidity Network (ODIN) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ODIN הוא $ 0.004407 עם 15.76% שיעור צמיחה. Odin Liquidity Network (ODIN) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ODIN הוא $ 0.004627 עם 21.55% שיעור צמיחה. Odin Liquidity Network (ODIN) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ODIN הוא $ 0.004859 עם 27.63% שיעור צמיחה. Odin Liquidity Network (ODIN) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Odin Liquidity Network עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.007915. Odin Liquidity Network (ODIN) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Odin Liquidity Network עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.012893. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.003807 0.00%

2026 $ 0.003997 5.00%

2027 $ 0.004197 10.25%

2028 $ 0.004407 15.76%

2029 $ 0.004627 21.55%

2030 $ 0.004859 27.63%

2031 $ 0.005102 34.01%

2032 $ 0.005357 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.005625 47.75%

2034 $ 0.005906 55.13%

2035 $ 0.006201 62.89%

2036 $ 0.006511 71.03%

2037 $ 0.006837 79.59%

2038 $ 0.007179 88.56%

2039 $ 0.007538 97.99%

2040 $ 0.007915 107.89% הצג עוד לטווח קצר Odin Liquidity Network תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.003807 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.003807 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.003811 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.003823 0.41% Odin Liquidity Network (ODIN) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורODINב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.003807 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Odin Liquidity Network (ODIN) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורODIN , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.003807 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Odin Liquidity Network (ODIN) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורODIN , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.003811 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Odin Liquidity Network (ODIN) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורODIN הוא $0.003823 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Odin Liquidity Network מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 710.98K$ 710.98K $ 710.98K אספקת מחזור 187.41M 187.41M 187.41M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר ODIN העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, ODIN יש כמות במעגל של 187.41M ושווי שוק כולל של $ 710.98K. צפה ODIN במחיר חי

Odin Liquidity Network מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בOdin Liquidity Networkדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלOdin Liquidity Network הוא 0.003807USD. היצע במחזור של Odin Liquidity Network(ODIN) הוא 187.41M ODIN , מה שמעניק לו שווי שוק של $710,984 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.36% $ 0 $ 0.003879 $ 0.003576

7 ימים -17.96% $ -0.000684 $ 0.005061 $ 0.003618

30 ימים -24.58% $ -0.000936 $ 0.005061 $ 0.003618 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Odin Liquidity Network הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.36% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Odin Liquidity Network נסחר בשיא של $0.005061 ושפל של $0.003618 . נרשם שינוי במחיר של -17.96% . מגמה אחרונה זו מציגה אתODIN הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Odin Liquidity Network חווה -24.58% שינוי, המשקף בערך $-0.000936 לערכו. זה מצביע על כך ש ODIN עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Odin Liquidity Network (ODIN) מודול חיזוי מחיר עובד? Odin Liquidity Network מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ODINעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךOdin Liquidity Network לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ODIN , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Odin Liquidity Network. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלODIN . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלODIN כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Odin Liquidity Network.

מדוע ODIN חיזוי מחירים חשוב?

ODIN תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם ODIN כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, ODIN ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של ODIN בחודש הבא? על פי Odin Liquidity Network (ODIN) כלי תחזית המחירים, המחיר ODIN הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 ODIN בשנת 2026? המחיר של 1 Odin Liquidity Network (ODIN) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ODIN יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של ODIN בשנת 2027? Odin Liquidity Network (ODIN) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ODIN עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של ODIN בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Odin Liquidity Network (ODIN) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של ODIN בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Odin Liquidity Network (ODIN) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 ODIN בשנת 2030? המחיר של 1 Odin Liquidity Network (ODIN) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ODIN יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי ODIN תחזית המחיר בשנת 2040? Odin Liquidity Network (ODIN) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ODIN עד שנת 2040.