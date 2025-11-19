Nova Shield (NVAI) תחזית מחיר (USD)

קבל Nova Shield תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה NVAI יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

Nova Shield תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Nova Shield (NVAI) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)
על פי התחזית שלך, Nova Shield ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000170 בשנת 2025.

Nova Shield (NVAI) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)
על פי התחזית שלך, Nova Shield ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000178 בשנת 2026.

Nova Shield (NVAI) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)
על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של NVAI הוא $ 0.000187 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Nova Shield (NVAI) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של NVAI הוא $ 0.000196 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Nova Shield (NVAI) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של NVAI הוא $ 0.000206 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Nova Shield (NVAI) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של NVAI הוא $ 0.000217 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Nova Shield (NVAI) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)
בשנת 2040, המחיר של Nova Shield עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000353.

Nova Shield (NVAI) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)
בשנת 2050, המחיר של Nova Shield עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000576.

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000170 0.41% Nova Shield (NVAI) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורNVAIב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000170 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Nova Shield (NVAI) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורNVAI , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000170 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Nova Shield (NVAI) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורNVAI , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000170 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Nova Shield (NVAI) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורNVAI הוא $0.000170 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Nova Shield מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 164.87K$ 164.87K $ 164.87K אספקת מחזור 968.76M 968.76M 968.76M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר NVAI העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, NVAI יש כמות במעגל של 968.76M ושווי שוק כולל של $ 164.87K. צפה NVAI במחיר חי

Nova Shield מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בNova Shieldדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלNova Shield הוא 0.000170USD. היצע במחזור של Nova Shield(NVAI) הוא 968.76M NVAI , מה שמעניק לו שווי שוק של $164,866 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -8.19% $ 0 $ 0.000191 $ 0.000160

7 ימים -26.20% $ -0.000044 $ 0.000272 $ 0.000149

30 ימים 16.85% $ 0.000028 $ 0.000272 $ 0.000149 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Nova Shield הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת -8.19% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Nova Shield נסחר בשיא של $0.000272 ושפל של $0.000149 . נרשם שינוי במחיר של -26.20% . מגמה אחרונה זו מציגה אתNVAI הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Nova Shield חווה 16.85% שינוי, המשקף בערך $0.000028 לערכו. זה מצביע על כך ש NVAI עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Nova Shield (NVAI) מודול חיזוי מחיר עובד? Nova Shield מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של NVAIעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךNova Shield לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של NVAI , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Nova Shield. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלNVAI . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלNVAI כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Nova Shield.

מדוע NVAI חיזוי מחירים חשוב?

NVAI תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם NVAI כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, NVAI ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.

מהי תחזית המחיר של NVAI בחודש הבא?
על פי Nova Shield (NVAI) כלי תחזית המחירים, המחיר NVAI הצפוי יגיע ל -- ב undefined .

כמה יעלה 1 NVAI בשנת 2026?
המחיר של 1 Nova Shield (NVAI) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, NVAI יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026.

מהו המחיר החזוי של NVAI בשנת 2027?
Nova Shield (NVAI) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 NVAI עד שנת 2027.

מהו מחיר היעד המשוער של NVAI בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Nova Shield (NVAI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.

מהו מחיר היעד המשוער של NVAI בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Nova Shield (NVAI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.

כמה יעלה 1 NVAI בשנת 2030?
המחיר של 1 Nova Shield (NVAI) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, NVAI יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030.

מהי NVAI תחזית המחיר בשנת 2040?
Nova Shield (NVAI) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 NVAI עד שנת 2040.