Never Go Full (RETARD) תחזית מחיר (USD)

קבל Never Go Full תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה RETARD יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות RETARD

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Never Go Full % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Never Go Full תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Never Go Full (RETARD) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Never Go Full ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2025. Never Go Full (RETARD) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Never Go Full ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2026. Never Go Full (RETARD) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של RETARD הוא $ 0 עם 10.25% שיעור צמיחה. Never Go Full (RETARD) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של RETARD הוא $ 0 עם 15.76% שיעור צמיחה. Never Go Full (RETARD) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של RETARD הוא $ 0 עם 21.55% שיעור צמיחה. Never Go Full (RETARD) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של RETARD הוא $ 0 עם 27.63% שיעור צמיחה. Never Go Full (RETARD) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Never Go Full עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. Never Go Full (RETARD) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Never Go Full עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% הצג עוד לטווח קצר Never Go Full תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0 0.41% Never Go Full (RETARD) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורRETARDב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Never Go Full (RETARD) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורRETARD , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Never Go Full (RETARD) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורRETARD , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Never Go Full (RETARD) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורRETARD הוא $0 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Never Go Full מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 10.64K$ 10.64K $ 10.64K אספקת מחזור 99.89B 99.89B 99.89B נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר RETARD העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, RETARD יש כמות במעגל של 99.89B ושווי שוק כולל של $ 10.64K. צפה RETARD במחיר חי

Never Go Full מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בNever Go Fullדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלNever Go Full הוא 0USD. היצע במחזור של Never Go Full(RETARD) הוא 99.89B RETARD , מה שמעניק לו שווי שוק של $10,637.59 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים 0.00% $ 0 $ 0.000000 $ 0.000000

30 ימים -7.53% $ 0 $ 0.000000 $ 0.000000 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Never Go Full הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Never Go Full נסחר בשיא של $0.000000 ושפל של $0.000000 . נרשם שינוי במחיר של 0.00% . מגמה אחרונה זו מציגה אתRETARD הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Never Go Full חווה -7.53% שינוי, המשקף בערך $0 לערכו. זה מצביע על כך ש RETARD עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Never Go Full (RETARD) מודול חיזוי מחיר עובד? Never Go Full מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של RETARDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךNever Go Full לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של RETARD , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Never Go Full. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלRETARD . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלRETARD כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Never Go Full.

מדוע RETARD חיזוי מחירים חשוב?

RETARD תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם RETARD כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, RETARD ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של RETARD בחודש הבא? על פי Never Go Full (RETARD) כלי תחזית המחירים, המחיר RETARD הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 RETARD בשנת 2026? המחיר של 1 Never Go Full (RETARD) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, RETARD יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של RETARD בשנת 2027? Never Go Full (RETARD) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 RETARD עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של RETARD בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Never Go Full (RETARD) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של RETARD בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Never Go Full (RETARD) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 RETARD בשנת 2030? המחיר של 1 Never Go Full (RETARD) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, RETARD יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי RETARD תחזית המחיר בשנת 2040? Never Go Full (RETARD) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 RETARD עד שנת 2040. הירשם עכשיו