קבל Neonet AI תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה NEONET יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

Neonet AI תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Neonet AI (NEONET) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Neonet AI ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000011 בשנת 2025. Neonet AI (NEONET) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Neonet AI ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000012 בשנת 2026. Neonet AI (NEONET) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של NEONET הוא $ 0.000012 עם 10.25% שיעור צמיחה. Neonet AI (NEONET) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של NEONET הוא $ 0.000013 עם 15.76% שיעור צמיחה. Neonet AI (NEONET) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של NEONET הוא $ 0.000014 עם 21.55% שיעור צמיחה. Neonet AI (NEONET) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של NEONET הוא $ 0.000015 עם 27.63% שיעור צמיחה. Neonet AI (NEONET) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Neonet AI עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000024. Neonet AI (NEONET) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Neonet AI עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000039.

2040 $ 0.000024 107.89% הצג עוד לטווח קצר Neonet AI תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000011 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000011 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000011 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000011 0.41% Neonet AI (NEONET) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורNEONETב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000011 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Neonet AI (NEONET) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורNEONET , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000011 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Neonet AI (NEONET) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורNEONET , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000011 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Neonet AI (NEONET) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורNEONET הוא $0.000011 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Neonet AI מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 11.77K$ 11.77K $ 11.77K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר NEONET העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, NEONET יש כמות במעגל של 1.00B ושווי שוק כולל של $ 11.77K. צפה NEONET במחיר חי

Neonet AI מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בNeonet AIדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלNeonet AI הוא 0.000011USD. היצע במחזור של Neonet AI(NEONET) הוא 1.00B NEONET , מה שמעניק לו שווי שוק של $11,771.16 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -12.42% $ -0.000001 $ 0.000024 $ 0.000011

30 ימים -52.85% $ -0.000006 $ 0.000024 $ 0.000011 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Neonet AI הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Neonet AI נסחר בשיא של $0.000024 ושפל של $0.000011 . נרשם שינוי במחיר של -12.42% . מגמה אחרונה זו מציגה אתNEONET הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Neonet AI חווה -52.85% שינוי, המשקף בערך $-0.000006 לערכו. זה מצביע על כך ש NEONET עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Neonet AI (NEONET) מודול חיזוי מחיר עובד? Neonet AI מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של NEONETעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךNeonet AI לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של NEONET , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Neonet AI. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלNEONET . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלNEONET כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Neonet AI.

מדוע NEONET חיזוי מחירים חשוב?

NEONET תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

